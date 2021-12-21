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Московский листок

Коммунисты похвалили екатеринбургского митрополита за QR-коды

Опубликовано 21.12.2021 в разделе комментариев 2

церковь рпц кирилл
Коммунисты похвалили екатеринбургского митрополита за QR-коды

В КПРФ похвалили митрополита Екатеринбургского Евгения и заявили, что занимают с ним одинаковую позицию по поводу QR-кодов.

С таким заявлением выступил один из главных идеологов компартии депутат Госдумы Сергей Обухов.

«Мы услышали действительно веское и мудрое слово от одного из высших иерархов Церкви. Надеюсь, к нему прислушаются все здравомыслящие и государственно-ответственные представители власти. Отмечу так же, что заявление владыки Евгения очень во многом перекликается с позицией КПРФ», — написал Обухов в своем телеграм-канале.

Ранее екатеринбургский митрополит выступил с заявлением, в котором раскритиковал обязательные QR-коды. По его словам, взгляды сторонников QR-кодов являются квазирелигией.

О как!

А всего 100 лет назад отцы церкви называли квазирелигией - марксизм.

Уже 19 января 1918 года, сразу после октябрьских событий, патриарх Тихон, ныне святой РПЦ, в послании к архипастырям называл большевиков «безбожными властелинами тьмы века сего».

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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"100 лет назад отцы церкви называли квазирелигией - марксизм"
А. Где написал 21.12.2021 12:45
с этим можно ознакомиться более подробно?
Или это так - для красного словца?
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(без названия)
стоик7940 написал 21.12.2021 12:30
чем дальше от режима карлика, тем ближе православная вера?
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