Коммунисты похвалили екатеринбургского митрополита за QR-коды

В КПРФ похвалили митрополита Екатеринбургского Евгения и заявили, что занимают с ним одинаковую позицию по поводу QR-кодов.
С таким заявлением выступил один из главных идеологов компартии депутат Госдумы Сергей Обухов.
«Мы услышали действительно веское и мудрое слово от одного из высших иерархов Церкви. Надеюсь, к нему прислушаются все здравомыслящие и государственно-ответственные представители власти. Отмечу так же, что заявление владыки Евгения очень во многом перекликается с позицией КПРФ», — написал Обухов в своем телеграм-канале.
Ранее екатеринбургский митрополит выступил с заявлением, в котором раскритиковал обязательные QR-коды. По его словам, взгляды сторонников QR-кодов являются квазирелигией.
О как!
А всего 100 лет назад отцы церкви называли квазирелигией - марксизм.
Уже 19 января 1918 года, сразу после октябрьских событий, патриарх Тихон, ныне святой РПЦ, в послании к архипастырям называл большевиков «безбожными властелинами тьмы века сего».
А.Б.
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А. Где написал 21.12.2021 12:45
Или это так - для красного словца?
стоик7940 написал 21.12.2021 12:30