Коммунисты похвалили екатеринбургского митрополита за QR-коды

В КПРФ похвалили митрополита Екатеринбургского Евгения и заявили, что занимают с ним одинаковую позицию по поводу QR-кодов.

С таким заявлением выступил один из главных идеологов компартии депутат Госдумы Сергей Обухов.

«Мы услышали действительно веское и мудрое слово от одного из высших иерархов Церкви. Надеюсь, к нему прислушаются все здравомыслящие и государственно-ответственные представители власти. Отмечу так же, что заявление владыки Евгения очень во многом перекликается с позицией КПРФ», — написал Обухов в своем телеграм-канале.

Ранее екатеринбургский митрополит выступил с заявлением, в котором раскритиковал обязательные QR-коды. По его словам, взгляды сторонников QR-кодов являются квазирелигией.

О как!

А всего 100 лет назад отцы церкви называли квазирелигией - марксизм.

Уже 19 января 1918 года, сразу после октябрьских событий, патриарх Тихон, ныне святой РПЦ, в послании к архипастырям называл большевиков «безбожными властелинами тьмы века сего».

А.Б.