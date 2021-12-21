Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Окно в Европу - узкое

Опубликовано 21.12.2021 в разделе комментариев 3

рабочие капитализм
Окно в Европу - узкое

Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.

Очереди из фур на границе Белоруссии и Литвы начали скапливаться на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

"К сожалению, ситуация очень осложнилась. Возникли очереди на белорусско-литовской границе, а это та граница, по которой идет дорога в нашу сторону. Мы оперативно отработали со своими транспортниками, они поехали в объезд через Латвию. И это создало проблему еще и там, теперь там даже более загружено, чем на границе Литва-Белоруссия", - рассказал Алиханов.

А можно еще через Эстонию попробовать, там еще больше будут пробки. Потом можно перейти на Финляндию – там вообще все паромы встанут. И еще есть кусочек границы с Норвегией в заполярье – ну там вообще крандец…

А увеличить возможности пропускных пунктов не пробовали?

А.Б.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Длтлдлдтдлжэ написал 21.12.2021 13:10
Че за? Паром Питер - Калиниград.
Ответить
Очко в гейвропу
Так вот написал 21.12.2021 13:00
точнее
Ответить
(без названия)
стоик7940 написал 21.12.2021 12:44
режим таракана токсичен для всех славян?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о введении штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса?:
Результаты
Интернет-ТВ
Треть бюджета страны уходит на откаты
Треть бюджета страны уходит на откаты
20.12.2021
Сетка вещания на канале "Социал Za". Ждем предложений
Сетка вещания на канале "Социал Za". Ждем предложе...
20.12.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Новогодние ордена (1)
Окно в Европу - узкое (3)
Коммунисты похвалили екатеринбургского митрополита за QR-коды (2)
Госдеп посоветовал американцам не ездить на Украину (1)
В России снизились рейтинги всех парламентских партий (1)
Уважал людей независимо от их звания и положения (1)
Не для того мамочка цветочек растила, чтобы русские орки его прибили (5)
Песков: в России нет политических преследований (22)
Треть бюджета страны уходит на откаты (1)
Сетка вещания на канале "Социал Za". Ждем предложений (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: 21 декабря
Дарья Митина Дарья Митина: 20 декабря
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: С праздником всех причастных! Мы готовы с тобой, старина, повторить этот огненный путь!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: НАТО ничего не готова обсуждать: почему Альянс не хочет признавать красные линии России
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Утренник независимости: Как в Казахстане воспитанников детских садов готовят к погромам
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss