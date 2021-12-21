Окно в Европу - узкое

Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась из-за скопления фур в пограничных пунктах пропуска из Белоруссии в Литву, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.

Очереди из фур на границе Белоруссии и Литвы начали скапливаться на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

"К сожалению, ситуация очень осложнилась. Возникли очереди на белорусско-литовской границе, а это та граница, по которой идет дорога в нашу сторону. Мы оперативно отработали со своими транспортниками, они поехали в объезд через Латвию. И это создало проблему еще и там, теперь там даже более загружено, чем на границе Литва-Белоруссия", - рассказал Алиханов.

А можно еще через Эстонию попробовать, там еще больше будут пробки. Потом можно перейти на Финляндию – там вообще все паромы встанут. И еще есть кусочек границы с Норвегией в заполярье – ну там вообще крандец…

А увеличить возможности пропускных пунктов не пробовали?

А.Б.