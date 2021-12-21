Новогодние ордена

Президент Путин наградил музыканта Александра Розенбаума орденом "За заслуги перед отечеством" II степени, Актрисы Марина Неелова, Нина Гуляева и режиссер Всеволод Шиловский получили орден "За заслуги перед отечеством" III степени.
Ничего особенного перед Новым годом – обычно к этому времени и созревают подвиги, чтобы за них отметить орденами и медалями.
А было время, когда врач питерской «скорой помощи» Розенбаум относился к глубокому андеграунду…
Ничего, я навряд ли, а кто-то доживет и до времени, когда к ордену в честь Нового года представят и Моргенштерна…
А.Б.
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стоик7940 написал 21.12.2021 12:48