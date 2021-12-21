Новогодние ордена

Президент Путин наградил музыканта Александра Розенбаума орденом "За заслуги перед отечеством" II степени, Актрисы Марина Неелова, Нина Гуляева и режиссер Всеволод Шиловский получили орден "За заслуги перед отечеством" III степени.

Ничего особенного перед Новым годом – обычно к этому времени и созревают подвиги, чтобы за них отметить орденами и медалями.

А было время, когда врач питерской «скорой помощи» Розенбаум относился к глубокому андеграунду…

Ничего, я навряд ли, а кто-то доживет и до времени, когда к ордену в честь Нового года представят и Моргенштерна…

А.Б.