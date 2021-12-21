Минцифры готовится представить проект указа о цифровых паспортах

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Песков: в России нет политических преследований https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Президент Путин наградил музыканта Александра Розенбаума орденом "За заслуги перед отечеством" II степени, https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Минцифры готовится представить администрации президента проект указа о цифровых паспортах
4 В России снизились рейтинги всех парламентских партий https://forum-msk.org/votes/blank.htm...
5 Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Коммунисты похвалили екатеринбургского митрополита за QR-коды https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Бутина объяснила, чем опасны куклы Барби
8 Россияне вложили пять триллионов рублей в криптовалюту
9 Госдеп посоветовал американцам не ездить в Украину из-за возможного «вторжения» России https://forum-msk.org/material/news/1...
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