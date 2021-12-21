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Московский листок

Минцифры готовится представить проект указа о цифровых паспортах

Опубликовано 21.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1 Песков: в России нет политических преследований https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Президент Путин наградил музыканта Александра Розенбаума орденом "За заслуги перед отечеством" II степени, https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Минцифры готовится представить администрации президента проект указа о цифровых паспортах

4 В России снизились рейтинги всех парламентских партий https://forum-msk.org/votes/blank.htm...

5 Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Коммунисты похвалили екатеринбургского митрополита за QR-коды https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Бутина объяснила, чем опасны куклы Барби

8 Россияне вложили пять триллионов рублей в криптовалюту

9 Госдеп посоветовал американцам не ездить в Украину из-за возможного «вторжения» России https://forum-msk.org/material/news/1...



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Минцифры готовится представить проект указа о цифровых паспортах
Минцифры готовится представить проект указа о цифр...
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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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