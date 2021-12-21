Минцифры готовится представить проект указа о цифровых паспортах #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Песков: в России нет политических преследований https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Президент Путин наградил музыканта Александра Розенбаума орденом "За заслуги перед отечеством" II степени, https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Минцифры готовится представить администрации президента проект указа о цифровых паспортах 4 В России снизились рейтинги всех парламентских партий https://forum-msk.org/votes/blank.htm... 5 Ситуация с поставками грузов в Калининградскую область очень осложнилась https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Коммунисты похвалили екатеринбургского митрополита за QR-коды https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Бутина объяснила, чем опасны куклы Барби 8 Россияне вложили пять триллионов рублей в криптовалюту 9 Госдеп посоветовал американцам не ездить в Украину из-за возможного «вторжения» России https://forum-msk.org/material/news/1...



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