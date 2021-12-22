30 лет без СССР - причины, итоги, выводы

20 декабря в клубе Алиби прошел политический дискуссионный клуб, приуроченный к 30-летию Беловежского сговора.
#СоциалЗа, #коммунисты, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
Участники и эксперты клуба обсудили суть событий, предшествовавших развалу Советского Союза, итоги расчленения страны и их последствия в наши дни. Развал СССР - это преступление без срока давности или исторический фарс, поставивший точку в деле Октябрьской Революции? Среди участников - Объединённая Коммунистическая Партия ОКП, Российская Коммунистическая Рабочая Партия, партия "Другая Россия Эдуарда Лимонова", РОТ—Фронт, Коммунисты России, Союз коммунистической молодежи, движение Трудовая Россия и другие.
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