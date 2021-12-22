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Московский листок

Почему из России вывозится все добытое на ее территории золото?

Опубликовано 22.12.2021 в разделе комментариев 0

золото добыча геология
Почему из России вывозится все добытое на ее территории золото?

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин дал поручение выяснить, почему из России вывозится все добытое на ее территории золото. Об этом он заявил во время пленарного заседания Думы, попросив сделать протокольное поручение Центральному банку.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что за период с января по октябрь из России было вывезено 240,5 тонны золота. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Минфин уточнил, что за девять месяцев 2021 года производство добычного золота в РФ составило 218,79 тонны. 12,55 тонны было добыто попутным способом, а 25,2 тонны — на вторичном производстве.

В основном золото отправляется в Лондон, который признан основным местом по торговле драгоценными металлами. В октябре Великобритания получила 30,3 тонны российского золота общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов.

***

У депутатов это поручение вопросов не вызвало, а вот у меня есть, что спросить. Кстати, можно считать это журналистским запросом - и не делайте вид, что не смотрите "всякую чепуху на отстойном сайтике" - фельетон про рэперов быстро прочитали, и прямо на стол Бастрыкину положили. 

Следком возбудился на фельетон

А тут и правда вопрос серьезный. Как я могу судить, золото целиком вывозится не первый год, и в этом году даже чуть меньше, чем в прошлом.

А взамен-то что? Красиво нарезанная бумага или несколько файлов на компьютере в Центробанке?

Все-таки золото пока остается самым надежным обеспечением денег, и если страна вывозит целиком все добытое золото в другую страну, это должно иметь какую-то важную причину и какие-то ощутимые последствия.

Про причину ясно - не нашего ума дело.

Последствия - фунт стерлингов ведет себя куда стабильней, чем полновесный российский рубль.

Как вообще это получилось? Поневоле поверишь в рептилоидов, которые правят нашей планетой ради запасов золота. Ну а как иначе? Одна страна отправляет все добытое золото другой стране, которая не является для нее даже дружественной - наоборот, только и говорит о войне, санкциях и прочем.

Зачем мы возим за границу физическое золото, даже если и играем на бирже драгоценных металлов? У нас что, уже негде надежно хранить золото?

Или как в 1918-м году царское золото, нынешние золотые запасы тоже готовят к бесследной пропаже?

А еще говорят, что в стране нет денег на пенсионеров, на индексации, на лекарства... А только в этом году вывезли золота на триллион рублей. Кстати, если б оно пошло в обеспечение, то рубль бы изрядно укрепился к основным валютам.

Ну так зачем вывозим золотишко-то? Вот главный вопрос.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМАа.мск, член Союза журналистов Москвы



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