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Московский листок

Альбом Noizemc, как зеркало нашей жизни. Почему он не понравится либералам

Опубликовано 22.12.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Альбом Noizemc, как зеркало нашей жизни. Почему он не понравится либералам

Альбом Noize mc «Выход в город» - это как раз то, что сейчас нужно, то, чего ждут от художников, а именно очень точное и понятное отражение нашей жизни, отражение истины, самой сущности происходящего, увидеть которую человеку мешает информационный шум, старания бесчисленных идеологов и пропагандистов. У Noize mc получилось очень чистое зеркало, в котором видна наша реальная жизнь без дымовых завес. И в это зеркало люди будут смотреться, эти песни будут слушать и петь, и никакие жандармы НИЧЕГО с этим сделать уже не смогут, разве только будут сами подпевать тихонько, чтобы начальство не слышало.

Очень хорошо и очень вовремя, что в альбоме есть прекрасная антивоенная песня на украинском языке. Пока правительства собирают танки у границ, готовясь к преступной с обеих сторон войне, к войне, где нет правой стороны, нам всем как никогда нужны прямые человеческие связи в обход преступных правительств. И я не сомневаюсь, что Noize будет услышан и оценен людьми в (на) Украине.

В альбоме сильно прозвучала социальная тема, в которой Noize поднялся до осознания преступности самой капиталистической системы и ясно встал на сторону, по точному выражению Чернышевского, «страдающего большинства».

Упоротые либералы, конечно, будут здесь кривиться, а потому вообще постараются не заметить альбом Noize mc, в отличие от вышедшего одновременно альбома Oxxxymiron «Красота и уродство».

Группа патриотов просит Бастрыкина пресечь преступную деятельность Noize mc и Oxxxymiron

Впрочем, альбом Oxxxymiron тоже, очевидно, антибуржуазный, что сразу не доходит до упоротых либералов вроде господина Милова. Наши либералы ведь в большинстве своём снобы, желающие свободы только для самих себя, для богатых и образованных (как они о себе думают) людей. Остальные для них – вата и быдло, о чем они регулярно не забывают напоминать.

Но, правда в том, что невежество и неразвитость масс – следствие капиталистического рабства, закрывающего миллионам людей путь к полноценному человеческому развитию. И Noize mc в своем альбоме выступает как настоящий гуманист, верящий в человеческий разум, понимающий, что возможность развития должна быть у всех людей. И это действительно дорогого стоит.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ходят в тайгу парою педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме (Жеглов) написал 22.12.2021 02:07
Совершенно верно тута сказано - хватит банить наши айпи-адреса! Уже все перебаненно и комментарий тута практически невозможно написать, а работа Тор-браузера на России заблокированна по требованию членов банд-группировки Ботоксной крысы!
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(без названия)
Согласен написал 22.12.2021 01:34
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