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Московский листок

Тоталитаризм разрушает Россию

Опубликовано 22.12.2021 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 5

путин цензура выборы кремль
Тоталитаризм разрушает Россию

Последний миф держал единороссов на плаву. Это миф о национальной безопасности. Коль экономика провалена; то, мол, государственное строительство и внешняя политика еще покажут кузькину мать. Но шила в мешке не утаить. Пелена спадает с глаз. И этот участок работы провален; и провален с треском.

К примеру, даже белорусы начинают ненавидеть Москву в связи с позорной поддержкой Лукашенко; а что уж говорить о Закавказье, Прибалтике, Украине, Молдове. И мало того, что единороссовский тоталитаризм отталкивает потенциальных друзей; так и собственные регионы доводит до бешенства. Те же области и края ненавидят столично-офшорную вакханалию люто; а разговоры в сибирских и дальневосточных кухнях по поводу колониальной политики Кремля — это «экстремизм на экстремизме».

***

Стоит договориться о главной предпосылке сразу. А именно, авторитаризм и тоталитаризм – разные вещи. Иначе и не было бы двух отдельных терминов в языке.

Авторитаризм в целом и общем – это единоначалие ради прогресса. Явление идет корнями от «военной демократии» германских и славянских племен, и с выборами полновластного вождя в тяжкие времена. И Ленин-Сталин были модифицированными вариантами этого, и когда жесткие решения принимались не столько для себя, сколько для развития всей страны. И то с известной оговоркой. Если даже авторитаризм передерживается наподобие «военного коммунизма» Гражданской войны и позднего Советского Союза с его валовой экономикой и разбуханием военно-промышленного комплекса, то и это приводит к кризису.

А уж тоталитаризм – единоначалие без развития. Это золотые унитазы в Багдаде и дворцы в Геленджике, и когда большинство населения нищает на фоне такой роскоши. И происходит ли это резко и наглядно типа латиноамериканских режимов в оные времена, папы Дока, Саддама Хусейна; или постепенно и удушающе наподобие нынешней России в виде дохлого МРОТ, инфляции и падения реальных доходов – хрен редьки не слаще. Ситуация идет вниз, а не вверх.

Но в том-то и провокация, что Соловьевы-Киселевы путают авторитаризм с тоталитаризмом НАМЕРЕННО. К большому сожалению, и некоторые трудящиеся попадаются на эту удочку. А именно, путинская «сильная рука» переросла где-то с 2018 года из авторитаризма в тоталитаризм уж точно. Возможно, и раньше; но с поднятием пенсионного возраста, переделкой конституции и наглейшей фальсификацией недавних парламентских выборов безо всякого сомнения. Но тогда национальная безопасность здесь и рядом не стоит - и коль тоталитаризм разрушает Россию.

***

Если выборы фальсифицированы, вождь или казацкий атаман уже не герой, пусть и авторитарный - а обыкновенный узурпатор. Поэтому они, там, в Кремле, чокнулись. Все эти Путины-Патрушевы-Шойгу-Лавровы поехали крышей. Где это видано, чтобы привлекать другие страны фальсификацией выборов?!.. Палата номер шесть. Любой хоть немец, хоть поляк, хоть молдаванин, хоть армянин, хоть украинец скажет, что самое главное – выборы – у него честные, и видал он нынешнюю Россию у черта на куличках. И даже белорусы оттолкнуты фактически. Ох, отольются нам, социалистам, и когда придем к власти, их слезы. Когда шерочка с машерочкой, и ясно, о ком речь, будут под судом; один черт, белорусские голоса за вступление в Евросоюз возникнут непременно. Будут они доминирующими или нет, следующий вопрос, - но то, что огромный риск потерять не только Украину, но и Беларусь уже налицо, – факт.

Но даже еще хуже. Народ в самих российских регионах задает резонный вопрос: почему Москве, Питеру или Чечне с Татарстаном обогащаться можно весьма мутными налоговыми и трансфертными аферами, а с нас дерут три шкуры?!.. И если Путин думает, что собирает Россию поблажками для Москвы или Чечни – это глубочайшее заблуждение. Он, наоборот, разрушает федерацию, закладывая семена раздора и гнева уже сейчас.

Да взять хотя бы ту же инфляцию и коррупцию с офшорами. Базовые причины этого – тоталитаризм и ничто иное. Налоговая система централизована до того, что основная масса регионов плюнула на развитие. И не мудрено. Один хрен, все отберут. И вся система переворачивается с ног на голову. Даже когда трансферты и централизованные инвестиции доступны, на низах уже все вымерло подобно кладбищу (а поэтому и монополизировано); и государственные расходы вызывают или инфляцию; или коррупцию с офшорами в стиле «освоения». Вот, пожалуйста, распил на шесть триллионов: и каждый пятый рубль госзакупок оказался взяткой или откатом https://aurora.network/articles/6-jekonomika/97434-raspil-na-6-trillionov-kazhdyy-pjatyy-rubl-goszakupok-okazalsja-vzjatkoy-ili-otkatom

Да даже трубадур Путина М. Хазин вынужден писать правду, хотя и уродским манером: «... У нас, как понятно, цены растут из-за большого объёма импорта и вывода капитала. И то, и другое повышенной ставкой только усугубляется (снижение импорта возможно только за счёт повышения внутренних инвестиций на направлении импортозамещения, а для этого ставку нужно снижать!), поскольку падает рентабельность внутреннего производства…»

Мать иху, дядя Миша, так почему высокая ставка не создает, а лишь усугубляет «вывод» и «импорт»?!.. Так регионы дохлые по такой налоговой системе; а одной Москвой сыт не будешь. И вот в чем СОЗДАЮЩАЯ причина. И, блин, как раздражает святая простота перевода стрелок, слов нет. Да Набиуллина с Силуановым, тьфу, давно в подстилках у президентской администрации. А что еще ей делать, как не поднимать ставку и, если Путин заграбастал все налоги для политического влияния и кормежки с руки?!.. Риторический вопрос. Широкий бизнес в таких условиях создавать невозможно; деньги бегут заграницу; да плюс банковско-силовое рейдерство висит дамокловым мечом; поэтому настоящая причина инфляции – путинский ТОТАЛИТАРИЗМ.

Но давний читатель сайта знает, что автор этих строк испытывает идиосинкразию к голой критике. Критикуй не критикуй, все равно получишь фуй. Поэтому о методах излечения.

В частности, оппоненты могут возразить, что если спустить налоги «вниз», то все разворуется в стиле девяностых. Так, блин, уже воруют, и смотри выше. И даже технически Министерство финансов со скопищем силовиков на что?!.. Только у мелкого бизнеса тырить?!.. А на большее они не способны путем надзора за правильным расходованием средств?!.. А если не способны, то и нечего дурочку валять. «Сильная рука» только по пиару могучая - а коснись реального дела, все и сгнило.

Поэтому хотя бы местная Советская власть назрела и перезрела, и безо всякого мэрства «разделения властей» с повязанными королями заказов. То есть, на базе Советской власти создается первичный кластер МУПов от производства и транспорта с агропромом и торговлей до строительства и ЖКХ, и этот кластер и конкурирует с акционерными бандами. Пожалуйста, если какое-то бизнес-сообщество может произвести продукцию эффективнее – карты в руки. Никаких коррупционных мэров; неосвобожденное большинство депутатов может снести меньшинство на штате в любую сессию, и даже внеочередную; и условия бизнеса справедливы и демократичны. Но именно для этого и нужна советская демонополизация путем муповского кластера с подрядными кооперативами и субподрядными индивидуальными предпринимателями.

Но для создания таких кластеров и нужны налоги «вниз». Поэтому и никаких девяностых. Более того, вот и вкладывайтесь в эту живую среду – и никакого «вывода» с «импортом», отсюда понижение ставки, и по спирали вверх. А если советские муниципалитеты начнут теснить акционеров-единороссов – это уже собственные проблемы единороссов. Работать надо хорошо; точнее, не хуже МУП и кооперативов; отсюда и настоящее уважение народа к бизнес-инициативе; вот и все. А чтобы работать плохо, а жить хорошо путем монополизма и коррупции – это и называется развалом страны, лишь оттянутым во времени.

Поэтому вся единороссовская рать является тормозом на пути развития страны. Не только и не столько натовцы, либералы или масоны тормозят страну, которые были, есть и будут в аспекте мировой конкуренции – сколько сами единороссы, которые не умеют работать. Поэтому Кремль или делает демократические реформы хотя бы в форме советской муниципализации – или лезет в тоталитарную бутылку и далее, и все закончится революцией тем более. Ничего третьего нет и быть не может. Прогресс не остановить.

***

И о современном моменте относительно Украины с НАТО, и для полной убедительности. Кремль пошел абсолютно ложным путем. Он решил конкурировать на международной арене не столько методами демократии и модернизации – сколько методами шовинизма и милитаризма. Николай второй накрылся медным тазом именно по этой причине; но, видать, история не учит.

Путин со своим тоталитаризмом и дома, и на экспорт, допрыгается до мирового изоляционизма; а скорее всего, уже допрыгался. Подумаешь ка, Патрушев и компания спекулируют восточным направлением. Но, во-первых, даже тактически слишком дешево запродались, гоняя природные ресурсы за бесценок. Позорище. А во-вторых, и стратегический самообман. Потому что многие «не совсем тупые» экономисты от Катасонова и далее предрекают не лучшие времена в Китае, и в ближайшие годы. Что будет делать Си с гигантским строительным пузырем как детонатором триллионной бомбы – это еще большой вопрос.

Да и забитость Средней Азии преувеличена, и классовая ситуация там похожа на подземный пожар. И когда этот пожар вырвется наружу; он сожрет все на своем пути. Ах, скажут тамошние трудящиеся, Путин поддерживал всех этих баев-падишахов и прочих Рахмонов с золотыми статуями на фоне гигантской нищеты?!.. Но тогда и идите со своей дружбой куда подальше. Поэтому российский тоталитаризм гадит везде; и загоняет страну в тартарары.

Да, теперь ясно, почему патрушевский Совет Безопасности накопил большую мошну. Если Евросоюз с помощью США рискнет сделать перерыв в покупке российских углеводородов, или сагитирует саудитов на снижение цен, то большая заначка подстрахует. Резкий прием Рейгана по отношению к Советскому Союзу, - и любой россиянин знает, кому за пятьдесят, о чем речь, - да, этот прием может и не сработать. Но зато песец подкрался с другой стороны! Многочисленные санкции ДЕЙСТВУЮТ. Действуют подобно укусам стаи собак против волка; и не надо врать, что это не так.

К примеру, запад купит углеводороды на десять евро; но принесет ущерб санкциями на пятнадцать евро. В таких условиях кубышка становится фактически бесполезной, потому что не оперативной. Поэтому пусть прикормленные дурачки занимаются шовинистической фуйней; а запад знает, что санкции сдерживают экономику России. Поэтому таковые и не думают ослабляться, а даже наращиваются. (Кстати, очень похоже, это и вывело Москву из себя.)

Помнится, Дзядко на «Дожде» брал интервью у какого-то либерального хмыря, и почему МИД оборзел ультиматумами. Да все просто. Санкции работают, и вода камень точит (санкции против машерочки Лукашенко тем более). Поэтому Патрушев и хочет перевести игру «в короткую»; и когда милитаристские козыри вкупе с союзной ностальгией еще имеются. Но коль ностальгия «глубинного народа» пройдет – а она уже проходит – иного выхода кроме демократии со сменой путинского режима не будет. Отсюда и спешка.

Однако ж, все равно и, если поставить на нелюбовь европейцев к путинскому тоталитаризму – что-то подсказывает, что ставка выиграет. Никто не хочет жить в концлагере с фальсифицированными выборами. Да и надежды на развал США преждевременны. Там хотя и нет европейской социал-демократии, но зато корпоративная демократия развита на порядок. А в путинской России и махровый бюрократизм, и олигархический монополизм. Полный набор реакции, и такие режимы долго не живут.

А если еще и Китай треснет, или возникнут другие азиатские проблемы, - что абсолютно не исключено в стратегической перспективе, - то финита ля комедия. Все монархические планы единороссов полетят в мусорную корзину.

Но, с другой стороны, значит ли это, что западные и доморощенные либералы правы?!.. Значит ли это, что надо мириться с приближением НАТО?!.. Нет, не значит! Отдавать Крым или Донбасс – так никаких земель не наберешься. Тогда одни потребуют кемскую волость, другие Курилы, третьи еще что-то, и пошло-поехало. Федерацию разнесет на куски.

Поэтому стратегический выход только один, и он называется… СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ! Он называется современным и демократическим Советским Союзом! И хватит, в конце концов, лохов разводить, что имеются только два пути: или единороссовский «патриотизм», или либеральный «рай». Да пошли оба на… (здесь в телевизоре обычно пикают). Потому что существует третий и исторически закономерный путь советской модернизации.

В частности, ИМЕННО СОВЕТСКОЕ ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И УБЕРЕГЛО ОТ ЮГОСЛАВСКОГО СЦЕНАРИЯ. Это относится особенно к вам, гражданин Путин. Если бы это право отсутствовало, все бы перестреляли друг друга к чертовой матери. Югославский сценарий был бы в квадрате и кубе. Не знать это русскому мужику, которому за пятьдесят – или прикинуться идиотом, или обманывать молодежь намеренно. И ШОС, и ОДКБ, и ЕАЭС стали возможны благодаря только такому цивилизованному разводу; и чем вы сейчас и пользуетесь, гражданин верховный главнокомандующий. А базовой причиной распада, само собой, стала отсталость валовой экономики. Но все же базовая и врожденная способность советской системы к демократизации, в том числе в виде права наций на самоопределение, сделала свое дело; и что и называется пусть трудным, но развитием путем переходного государственно-монополистического периода https://disk.yandex.ru/i/RRr4-gMDxYhB3Q

Поэтому продолжение советской модернизации нужно, как воздух. Мало того, что распространение права наций на самоопределение вплоть до поголовных советских республик, и вместо нынешних бесправных регионов, УКРЕПИТ российскую федерацию до стального состояния – те же советские районы (муниципалитеты) получат налоги и экономика взлетит ракетой – так и окружающие государства станут ЗАВИДОВАТЬ вместо ненависти; и выстроятся в очередь, чтобы вступить в равноправный союз. Тогда и приближение НАТО ни то, что остановится - а будет отброшено назад.

***

Два кардинально противоположных выхода из кризиса существуют в современной России. Либеральный «выход» не рассматривается вообще, так как это не метод борьбы по определению, а сдача на милость победителя. Это совсем другое понятие.

А вот что касается действительных методов, то один – еще большее закручивание гаек в духе поголовного тоталитаризма и шовинизма. Другой – революция и советская демократия, и смотри выше еще раз. Ну и, спрашивается у всякого умного читателя, что сработает на самом деле?!.. Риторический вопрос. Тоталитаризм не спас царскую империю; не спасет и путинский режим. Но пока что имеем, то имеем. Именно тоталитаризм разрушает Россию. Поэтому национальная безопасность и рядом не стоит.



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Всего комментариев к статье: 5
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Слава великому Сталину!
VvPp написал 22.12.2021 12:04
Сегодня день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, величайшего в истории человечества руководителя государства.
1920 год. 80% населения СССР - крестьяне, примерно столько же неграмотных. Разрушенная мировой и гражданской войнами экономика. В стране полно враждебных элементов от старого строя. Снаружи - враждебное окружение могучих держав.
1953. Лучшее в мире образование. Тысячи НИИ и КБ. Самодостаточная мощная экономика. Ядерное и ракетное оружие. Приросшая территория страны. Подконтрольная Восточная Европа. Союзный Китай. Небывалые темпы роста.
2021. Имя Сталина, оболганное начиная с Хрущева и продолжая Солженициным, обществом "Мемориал" с его ежегодными антисталинскими конференциями, а также официальными лицами РФ разного уровня, у которых хватает бесстыдства не вспоминать имя Верховного Главнокомандующего даже в день Победы, превратилось в пугало в руках врагов России, приравнявших Сталина к Гитлеру, а СССР - к фашистской Германии. При этом соловьи пропаганды очень возмущаются таким приравниванием, над которым сами же ранее потрудились.
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(без названия)
2213 написал 22.12.2021 11:52
Сегодняшняя российская система управления,именно потому и похожа на "тришкин кафтан",что по другому она работать и не сможет.Одно дело,когда идет реальное развитие,то есть-регионы что-то производят,и как-то худо-бедно могут выживать,с минимальной поддержкой из центра,и совсем другое,когда вся страна в целом,зависит только от продажи сырья,а значит,деньги сначала попадают в общий котел,а затем,уже начинают растекаться по регионам.В этом случае,тому,кто может забузить и начать ломать посуду,конечно,выделяют больше,хотя,реальной пользы от них,может быть еще гораздо меньше,чем от других,таких же "реципиентов",а это,само собой вызывает их недовольство.Но,никакого развития нет,даже и "в проекте",значит,такой путь может привести только в полный тупик,потому,что,не могут быть "и волки сыты и овцы целы",а кроме этого,российская правящая элита еще и гребет под себя-обеими руками,что,при всеобщем обнищании населения-особенно заметно.
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(без названия)
стоик7940 написал 22.12.2021 11:51
сионизм разрушает Россию?
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Сборная солянка
Смехоизм написал 22.12.2021 11:48
Вот так проносит жалких недодумков. Огромный набор слов жутко комплексующего жеребеночка, страстно рвущегося самому порулить во власти, но не получившего ничего кроме поносливой страсти. Такая страсть разрушает его мозги а не Россию. Таким только книжонки писать, бумага все стерпит. Извращенцы
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Сумрак
Сергей 58 написал 22.12.2021 11:45
Уважаемый автор не в курсе - Советы это форма диктатуры пролетариата, с которой ревизионисты покончили в 1961 на 22 съезде, в 1962 расстреляв пролетариев в Новочеркасске, строительство коммунизма они прекратили в 1955 прекратив ежегодное снижение цен, добив экономику в 1965 реформами Косыгина-Либермана.
Авторитаризм, тоталитаризм - буржуазные байки о диктатуре которая является властью не подчиняющийся никаким законом ибо она сама их принимает и применяет. Открою для Вас "тайну" - любое государство - диктатура, ибо государство это аппарат насилия господствующего класса.
-
Вот так - "...мы над теми, кто относится отрицательно к диктатуре пролетариата, смеемся и говорим, что это глупые люди, не могущие понять, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Кто говорит иначе - либо идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и просто на собрание пускать стыдно...".
(В.И. Ленин псс. т. 38 стр. 56)
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