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Московский листок

Глазьев и Катасонов о водородной энергетике

Опубликовано 22.12.2021 в разделе комментариев 0

#социалза #форуммск #глазьев #катасонов #андрейиванов

Профессор Валентин Катасонов об отказе от углеводородов. План водородной энергетики Глазьева.

 

Как подсчитали специалисты, сокращение углеродных выбросов на 60% к уровню 2019 года обойдется России в 103 трлн рублей, а полная углеродная нейтральность к 2060-му выйдет в рекордную сумму 480 трлн.

 

В августе этого года правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики. Согласно документу, Россия сможет экспортировать к 2050 году от 15 до 50 млн тонн водорода в год и зарабатывать до $150 млрд ежегодно.

 

Есть даже и более радужные перспективы. Недавно министр Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике, академик РАН Сергей Глазьев предложил правительству добывать водород прямо из недр Земли, а не только из газа, угля и воды, как это происходит сегодня.

 

Об этом беседуют политолог Андрей Иванов и профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.



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