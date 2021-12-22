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Московский листок

Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на Украине

Опубликовано 22.12.2021 в разделе комментариев 3

украина война киев
Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с «химическими компонентами» на востоке Украины. Об этом глава российского оборонного ведомства заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Москве с участием президента Владимира Путина.

«Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», — сказал Шойгу.

По словам министра, «достоверно установлено», что в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских частных военных компаний. «Они оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям», — добавил министр.

В принципе, ни подтвердить, ни опровергнуть это мы сейчас не можем. Придется верить на слово министру обороны.

А он сам какие имеет на руках доказательства? Ни захваченных химических веществ в упаковке «мейд-ин-ю-эс-эй», ни съемок на видео, ни паспортов американских этих сотрудников ЧВК нет, есть только донесения разведки. Петров с Бошировым постарались.

Как донесение – важное, на стол министру. Но как публичное обвинение американской военщине – это что? Ну хотя бы что за американская ЧВК имеет в своем распоряжении оружие массового поражения? Что за «эйджент ориндж»?

Скандал мирового значения, а доказательств – ноль!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
фсб+ написал 22.12.2021 13:13
пора драпать
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(без названия)
стоик7940 написал 22.12.2021 12:42
Хуйгу пора на покой, как и карлику?
или в тюрьму - это суд решит?
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(без названия)
2213 написал 22.12.2021 12:26
На испуге,тоже можно,на некоторое время "показать себя нужными",а поскольку население рф и так уже "боится до ужаса",причем-своих же управителей,то,надо сделать так,чтобы внешнего врага,оно боялось-еще больше.К примеру,был такой случай в крыму(когда он был еще не российским),что российские спецслужбы застукали натовцев,за каким-то строительством,правда-неизвестно чего.На поверку,оказалось,что "доблестные рэмбы",просто ремонтировали школьные туалеты,до которых у местной власти,видимо,руки никак не доходили.Истерия по этому поводу,конечно сразу же прекратилась,что,однако вовсе не означает возникновения другой,на таком же пустом месте,но-с подачи "очень авторитетных военачальников",которым не верить-просто невозможно.
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