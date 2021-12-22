Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с «химическими компонентами» на востоке Украины. Об этом глава российского оборонного ведомства заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Москве с участием президента Владимира Путина.

«Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», — сказал Шойгу.

По словам министра, «достоверно установлено», что в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских частных военных компаний. «Они оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям», — добавил министр.

В принципе, ни подтвердить, ни опровергнуть это мы сейчас не можем. Придется верить на слово министру обороны.

А он сам какие имеет на руках доказательства? Ни захваченных химических веществ в упаковке «мейд-ин-ю-эс-эй», ни съемок на видео, ни паспортов американских этих сотрудников ЧВК нет, есть только донесения разведки. Петров с Бошировым постарались.

Как донесение – важное, на стол министру. Но как публичное обвинение американской военщине – это что? Ну хотя бы что за американская ЧВК имеет в своем распоряжении оружие массового поражения? Что за «эйджент ориндж»?

Скандал мирового значения, а доказательств – ноль!

А.Б.