Туркмения остается единственным государством, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, кстати, дипломированный врач, доктор медицинских наук по направлению «социальная гигиена и организация здравоохранения», заявил, что в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, и поручил "активизировать превентивные меры".

С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. В начале июля в стране была запущена кампания по обязательной вакцинации от COVID-19 всех жителей старше 18 лет. Для этого используются российские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона", а также китайский препарат CoronaVac.

Да, диктатура, но, кажется, весьма эффективная…

Можно, конечно, предположить, что в Туркмении просто запрещено ставить диагноз ковида, но это предположение из разряда идиотских - если бы это было так, то и эффективные карантинные меры не получились бы, и сейчас бы это все выплыло наружу.

Но скорее всего просто карантинные меры были предприняты вовремя, и контролировались адекватно - президент сам как профессиональный организатор здравоохранения мог не только поставить задачу, но и проконтролировать ее исполнение.

Пока в Москве и Вашингтоне жевали сопли, в Туркмении вводили карантин по всем правилам. Ну и ничего не слышно о туркменской реформе здравоохранения с закрытием инфекционных больниц - в Средней Азии настороженность по отношению к инфекционным болезням никогда не теряли.

Ну и сыграла свою роль тоталитарная система - сказано прививать всех, значит, всех! И опять же - своевременно.

Были ли издержки? Думаю, были, конечно, хоть о них мы не скоро узнаем. Но факт налицо - существует не очень большая и бедная страна, куда пандемия не прошла. Просто благодаря сохранившейся в ней системе здравоохранения.

А.Б.