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Московский листок

Туркмения остается единственным государством, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

Опубликовано 22.12.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Туркмения остается единственным государством, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, кстати, дипломированный врач, доктор медицинских наук по направлению «социальная гигиена и организация здравоохранения», заявил, что в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, и поручил "активизировать превентивные меры".

С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. В начале июля в стране была запущена кампания по обязательной вакцинации от COVID-19 всех жителей старше 18 лет. Для этого используются российские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона", а также китайский препарат CoronaVac.

Да, диктатура, но, кажется, весьма эффективная…

Можно, конечно, предположить, что в Туркмении просто запрещено ставить диагноз ковида, но это предположение из разряда идиотских - если бы это было так, то и эффективные карантинные меры не получились бы, и сейчас бы это все выплыло наружу.

Но скорее всего просто карантинные меры были предприняты вовремя, и контролировались адекватно - президент сам как профессиональный организатор здравоохранения мог не только поставить задачу, но и проконтролировать ее исполнение.

Пока в Москве и Вашингтоне жевали сопли, в Туркмении вводили карантин по всем правилам. Ну и ничего не слышно о туркменской реформе здравоохранения с закрытием инфекционных больниц - в Средней Азии настороженность по отношению к инфекционным болезням никогда не теряли.

Ну и сыграла свою роль тоталитарная система - сказано прививать всех, значит, всех! И опять же - своевременно.

Были ли издержки? Думаю, были, конечно, хоть о них мы не скоро узнаем. Но факт налицо - существует не очень большая и бедная страна, куда пандемия не прошла. Просто благодаря сохранившейся в ней системе здравоохранения.

А.Б.



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