Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дебилы не понимают, что такое стратегическая отрасль

Опубликовано 22.12.2021 в разделе комментариев 2

сша война рф
Дебилы не понимают, что такое стратегическая отрасль

Американские власти рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.

Как говорится в сообщении Reuters, на встрече в Белом доме высокопоставленные чиновники обсудят "чрезвычайные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".

"Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов", — передает агентство.

Черт его знает, вроде смартфоны у нас у всех китайские… Автомобилей американских не так много, да они и не очень популярны… Ну будем ездить на германских, калужской сборки. Да и сейчас ездим.

Можно на этом и закончить приступ ура-патриотизма.

Но вот насчет компонентов для самолетов – когда еще говорили, в том числе и Путину – не надо гробить свой авиапром. А теперь даже вроде наш Суперджет, и тот на 70 процентов импортный.

Но дебилы не понимают, что такое «стратегическая отрасль». Просто не понимают. Потому что дебилы, к тому же вороватые.

А.Б.

 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Промокод написал 22.12.2021 13:36
Вот если бы глупые избиратели не прокатили Баранова на выборах мэра Химок, он поднял бы российскую авиацию и космонавтику на небывалые высоты. Ил уже лет пять сидел?
Ответить
(без названия)
фсб+ написал 22.12.2021 13:09
ничо чинчинарем поездите на газах жигулях
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы думаете, за время после выборов какая партия увеличила свой рейтинг доверия?:
Результаты
Интернет-ТВ
Минцифры готовится представить проект указа о цифровых паспортах
Минцифры готовится представить проект указа о цифр...
21.12.2021
Глазьев и Катасонов о водородной энергетике
Глазьев и Катасонов о водородной энергетике
22.12.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В переписи 2021 года приняло участие лишь 57 процентов россиян (0)
Дебилы не понимают, что такое стратегическая отрасль (2)
Туркмения остается единственным государством, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом (0)
Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на Украине (3)
Глазьев и Катасонов о водородной энергетике (0)
Тоталитаризм разрушает Россию (5)
Альбом Noizemc, как зеркало нашей жизни. Почему он не понравится либералам (9)
Почему из России вывозится все добытое на ее территории золото? (25)
30 лет без СССР - причины, итоги, выводы (1)
Минцифры готовится представить проект указа о цифровых паспортах (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Почувствуйте разницу
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Рептилоиды вывозят все наше золото в Лондон. Подчистую
Дарья Митина Дарья Митина: Спасибо, кэп!
Дарья Митина Дарья Митина: .........................
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: С Днем Рождения Отца!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss