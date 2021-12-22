Американские власти рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.

Как говорится в сообщении Reuters, на встрече в Белом доме высокопоставленные чиновники обсудят "чрезвычайные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".

"Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов", — передает агентство.

Черт его знает, вроде смартфоны у нас у всех китайские… Автомобилей американских не так много, да они и не очень популярны… Ну будем ездить на германских, калужской сборки. Да и сейчас ездим.

Можно на этом и закончить приступ ура-патриотизма.

Но вот насчет компонентов для самолетов – когда еще говорили, в том числе и Путину – не надо гробить свой авиапром. А теперь даже вроде наш Суперджет, и тот на 70 процентов импортный.

Но дебилы не понимают, что такое «стратегическая отрасль». Просто не понимают. Потому что дебилы, к тому же вороватые.

А.Б.