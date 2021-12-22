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Московский листок

В переписи 2021 года приняло участие лишь 57 процентов россиян

Опубликовано 22.12.2021 в разделе комментариев 0

граждане переппись
В переписи 2021 года приняло участие лишь 57 процентов россиян

По данным «Левада-центра»* (жуткого иноагента и врага народа), в переписи 2021 года приняло участие лишь 57% россиян, хотя Росстат отчитался о 100%.

Число лично принявших участие в переписи (в том числе через сайте «Госуслуг») в 2021 году составило 46% россиян, еще 11% переписали со слов других членов семьи (итого 57%), следует из опроса «Левада-центра»*. В 2002-м о личном участии в переписи сообщили 73% опрошенных и еще 20% переписали со слов членов семьи (суммарно 93%), в 2010-м — соответственно 72% и 19% (суммарно 91%).

49% из тех, кто не принял участие в переписи, уточнили, что к ним даже не приходил переписчик. Во время переписи огромное количество граждан жаловалось в соцсетях, что ни они, ни кто-либо из знакомых даже не видел переписчиков. При этом отмечалось большое количество случаев, когда людей «переписывали», просто загружая имеющиеся базы данных в городских администрациях.

Напомним, что еще до завершения переписи, шедшей с 15 октября по 14 ноября, замруководителя Росстата Павел Смелов 12 ноября, что «на данный момент мы уже практически переписали все население, 99% с небольшим уже достигнуто», а 15 ноября рапортовал уже о том, что «число переписавшихся составило больше 100%» (хотя как возможно переписать больше 100%?). Потом начальство Смелова было вынуждено опровергать его слова, а в декабре его уволили.

Но он не иноагент и не враг народа - может работать дальше по пролфессии.

А.Б.



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