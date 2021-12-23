Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на Украине https://forum-msk.org/material/news/1...
2. Почему все золото увозят к вероятному противнику? https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В переписи 2021 года приняло участие лишь 57% россиян, хотя Росстат отчитался о 100% https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Частная собственность не преграда – Путин разрешил полиции взламывать квартиры и машины россиян
5 Путин продлил заморозку накопительных пенсий
6 Захара Прилепина исключили из руководства ОНФ
7 Ректор Казанского госуниверситета задержан
8 Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Американские власти рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию https://forum-msk.org/material/news/1...
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