Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на Украине #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Шойгу заявил о подготовке США провокации с химоружием на Украине https://forum-msk.org/material/news/1... 2. Почему все золото увозят к вероятному противнику? https://forum-msk.org/material/news/1... 3 В переписи 2021 года приняло участие лишь 57% россиян, хотя Росстат отчитался о 100% https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Частная собственность не преграда – Путин разрешил полиции взламывать квартиры и машины россиян 5 Путин продлил заморозку накопительных пенсий 6 Захара Прилепина исключили из руководства ОНФ 7 Ректор Казанского госуниверситета задержан 8 Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Американские власти рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию https://forum-msk.org/material/news/1...



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