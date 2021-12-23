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Московский листок

20 стран отказались подписать резолюцию о перемирии на время Олимпиады

Опубликовано 23.12.2021 в разделе комментариев 0

олимпиада пекин
20 стран отказались подписать резолюцию о перемирии на время Олимпиады

Впервые в истории резолюцию Генассамблеи ООН о введении «перемирия» на время Игр отказались подписывать 20 государств.

До сих пор только два члена ООН регулярно отказывались подписывать ежегодную резолюцию. Это Израиль и КНДР.

В этот раз резолюцию Генассамблеи ООН о введении «перемирия» отказались подписывать 20 государств: США, Индия, Турция, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и др. При этом Штаты и Англия инициировали еще и дипломатический бойкот Олимпиады. На сегодняшний день их поддержали 12 государств, в том числе Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Литва, Бельгия, Косово.

Это в древности во времся Олимпийских игр в греческом мире прекращались войны. Но мы не в Элладе. Воевали в 1980-м, воевали в 2008-м, воевали в 2012-м. В 2016-м тоже воевали.

Изменилось только то, что воевали "явочным порядком", часто не называя войну войной, а как-нибудь красиво: "принуждением к миру" или "миротворческой операцией".

Сейчас ряд государств, принадлежащих к группе ведущих стран мира, отказались даже от "фигового листка" - война войной, а олимпиада по расписанию...

При этом к большой войне не готова ни одна из возможных сторон. Но сегодня такой "пустяк" уже может и не остановить...

А.Б.



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