Все так и прет. Даже онкология

Мэр Собянин выступил перед Мосгордумой и рассказал, насколько похорошела Москва по сравнению с Россией.

Итак:

– За прошлый и этот годы Москва потеряла в деньгах, а потом ещё и дополнительно потратила порядка 800 миллиардов рублей. Но уже в этом году восстановление экономики полностью залатало эту дыру в финансах.

– Есть ещё и рост производства в обрабатывающих отраслях – почти на 23 с половиной процента.

– Безработица вернулась к прежним значениям – к 0.5 процента. Самое главное – уровень безработицы прошлого пандемийного года снизился аж в 6 раз.

– Ну и торговля, само собой, подтянулась – почти на 12 процентов.

Также Собянин пообещал заняться неактивными промзонами – устроить там что-то урбанистическое и красивое. Но куда важнее другое: он пообещал расширить программу лекарственного обеспечения онкобольных.

"Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие 10 различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов".

Возникает вопрос, как они добились 23 процента роста в обрабатывающих отраслях, практически уничтожив промзоны?

Ну и насчет онкологии – очереди такие, что современную терапию можно получить уже после кончины…

Число россиян, умерших от злокачественных новообразований, за первую половину этого года увеличилось на 1,5 процента и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.

А.Б.