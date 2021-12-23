Самое плохое слово

Для меня — точно самое плохое. Как только я его вижу, сразу понимаю, что меня ждет работа, похожая на стирку вручную чужих грязных носков.

А слово-то вполне безобидное, на первый взгляд: презентация. Так уже давно называют любую видеофигню с фотографиями, картинками и убогими текстами. Что-то типа шпаргалки с иллюстрациями для докладчика.

По долгу службы я редактирую такие вот презентации для одного солидного культурного учреждения. Вчера их было две: видимо, начальство будет скоро отчитываться о работе за год. Наспех подобранные фотографии, кое-как слепленные тексты — из кусков прошлогодних отчетов и отдельных словосочетаний, суконная канцелярщина вперемешку с дурацким пафосом... Редактировать (точнее — полностью переписывать) приходится в pdf. Для тех, кто не в теме: это уже готовые картинки с фотографиями и текстами, надо как-то исхитриться и вставить туда свою правку. Постоянно прошу: присылайте мне тексты заранее, так невозможно работать! Куда там... некогда, некогда! Подкорректируйте там чёнить — и всё, кто это читать-то будет...

Я вспомнила, что именно мне эти презентации напоминают: советские диафильмы. Только диафильмы — учебные или художественные — были профессионально сделаны, там были отличные картинки и умные тексты. И делали их не на один раз — в детстве у меня была целая коллекция этих круглых коробочек со сказками, и диапроектор, само собой, тоже. Я их пересматривать любила!

В который раз убеждаюсь, что мы живем в стране победившего непрофессионализма.