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Московский листок

Самое плохое слово

Опубликовано 23.12.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 2

наука язык
Самое плохое слово

Для меня — точно самое плохое. Как только я его вижу, сразу понимаю, что меня ждет работа, похожая на стирку вручную чужих грязных носков.

 

А слово-то вполне безобидное, на первый взгляд: презентация. Так уже давно называют любую видеофигню с фотографиями, картинками и убогими текстами. Что-то типа шпаргалки с иллюстрациями для докладчика.

 

По долгу службы я редактирую такие вот презентации для одного солидного культурного учреждения. Вчера их было две: видимо, начальство будет скоро отчитываться о работе за год. Наспех подобранные фотографии, кое-как слепленные тексты — из кусков прошлогодних отчетов и отдельных словосочетаний, суконная канцелярщина вперемешку с дурацким пафосом... Редактировать (точнее — полностью переписывать) приходится в pdf. Для тех, кто не в теме: это уже готовые картинки с фотографиями и текстами, надо как-то исхитриться и вставить туда свою правку. Постоянно прошу: присылайте мне тексты заранее, так невозможно работать! Куда там... некогда, некогда! Подкорректируйте там чёнить — и всё, кто это читать-то будет...

 

Я вспомнила, что именно мне эти презентации напоминают: советские диафильмы. Только диафильмы — учебные или художественные — были профессионально сделаны, там были отличные картинки и умные тексты. И делали их не на один раз — в детстве у меня была целая коллекция этих круглых коробочек со сказками, и диапроектор, само собой, тоже. Я их пересматривать любила!

 

В который раз убеждаюсь, что мы живем в стране победившего непрофессионализма.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ольга лучше матом крой как Д. Митина, это интересней
Крокодил23.12.21 написал 23.12.2021 12:27
Розовые сопли, на политическом сайте вызывают брезгливое непонимание и отторжение.
Или возникает подозрение о личностных связях авторши?
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(без названия)
фсб+ написал 23.12.2021 12:27
культурка? и так сойдет... стирай дальше
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