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Московский листок

Кемеровские сборщики Яндекс.Еды готовы объявить забастовку

Опубликовано 23.12.2021 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Кемеровские сборщики Яндекс.Еды готовы объявить забастовку

С 25 декабря: их не устраивают «людоедские штрафы» и чудовищные переработки.

В Кемерово сборщики «Яндекс.Еды» записали видеообращение, в котором объявили о готовящейся забастовке с 25 декабря, если их просьбы не будут услышаны.

По новому графику работы 2/2 их заработная плата с 1 января будет составлять лишь 16 тысяч в месяц. Помимо нищенских зарплат, сотрудников «Яндекс.Еды» не устраивают людоедские штрафы за опоздания в 10 минут: они составляют 1500 рублей — и это вдобавок к смене, отработанной бесплатно в день опоздания.

Также ребята пожаловались на переработки: при установленном в приложении максимуме в 45 минут сбор заказа иногда оборачивается часом — расчет приложения абсолютно неадекватен реальной работе.

Сборщики требуют не вводить график 2/2, отменить систему штрафов, разобраться с приложением, ввести праздничные тарифы, адекватные спросу и нагрузке, и начать выплачивать бонусы за качество и скорость сборки заказа.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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фсб+ написал 23.12.2021 12:25
с таксистами объединиться слабо?
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Кто такие "сборщики... еды"? Это ТЕ,
КТО ЕЁ написал 23.12.2021 12:11
собирают по помойкам?
_
Сборщик грибов
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