Кемеровские сборщики Яндекс.Еды готовы объявить забастовку

С 25 декабря: их не устраивают «людоедские штрафы» и чудовищные переработки.

В Кемерово сборщики «Яндекс.Еды» записали видеообращение, в котором объявили о готовящейся забастовке с 25 декабря, если их просьбы не будут услышаны.

По новому графику работы 2/2 их заработная плата с 1 января будет составлять лишь 16 тысяч в месяц. Помимо нищенских зарплат, сотрудников «Яндекс.Еды» не устраивают людоедские штрафы за опоздания в 10 минут: они составляют 1500 рублей — и это вдобавок к смене, отработанной бесплатно в день опоздания.

Также ребята пожаловались на переработки: при установленном в приложении максимуме в 45 минут сбор заказа иногда оборачивается часом — расчет приложения абсолютно неадекватен реальной работе.

Сборщики требуют не вводить график 2/2, отменить систему штрафов, разобраться с приложением, ввести праздничные тарифы, адекватные спросу и нагрузке, и начать выплачивать бонусы за качество и скорость сборки заказа.