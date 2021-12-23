В России вводят внесудебную блокировку материалов экстремистских организаций

Государственная дума приняла во втором чтении закон, который вводит внесудебную блокировку материалов экстремистских организаций и оправдания экстремизма.

Изначально проект предусматривал внесудебную блокировку материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм.

Но ко второму чтению перечень был расширен. Теперь Роскомнадзор по представлению прокуратуры может блокировать объявления о продаже поддельных документов (в том числе сертификатов о вакцинации), ложные сообщения о терактах и материалы организаций, признанных экстремистскими.

Последний пункт теоретически позволяет без суда блокировать ресурсы соратников Алексея Навального. Летом 2021 года проекты Навального были признаны экстремистскими организациями, а их деятельность запрещена в РФ.