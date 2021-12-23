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Московский листок

В России вводят внесудебную блокировку материалов экстремистских организаций

Опубликовано 23.12.2021 в разделе комментариев 1

убийство терроризм
В России вводят внесудебную блокировку материалов экстремистских организаций

Государственная дума приняла во втором чтении закон, который вводит внесудебную блокировку материалов экстремистских организаций и оправдания экстремизма.

Изначально проект предусматривал внесудебную блокировку материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм.

Но ко второму чтению перечень был расширен. Теперь Роскомнадзор по представлению прокуратуры может блокировать объявления о продаже поддельных документов (в том числе сертификатов о вакцинации), ложные сообщения о терактах и материалы организаций, признанных экстремистскими.

Последний пункт теоретически позволяет без суда блокировать ресурсы соратников Алексея Навального. Летом 2021 года проекты Навального были признаны экстремистскими организациями, а их деятельность запрещена в РФ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Главное про навального
не забыть написал 23.12.2021 12:17
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