Госдума разрешила чиновникам, в том числе военным, не отказываться от иностранного гражданства

Депутаты Госдумы отложили до 1 января 2023 года срок обязательного отказа чиновников от иностранного гражданства и вида на жительство за границей. До этого депутаты, госслужащие, муниципальные чиновники и военные должны были сделать это до 1 января 2022 года. Президент Владимир Путин запретил чиновникам и депутатам иметь иностранное гражданство еще в 2020 году.

Документ, запрещающий иностранное гражданство на госслужбе, был принят в рамках пакета поправок в Конституцию, внесенных в прошлом году. Он вступил в силу 1 июля и требовал, чтобы в течение 6 месяцев чиновники отказались от иностранных паспортов и ВНЖ. Те, кто не сделал этого до 1 января 2022 года, подлежали увольнению.

Но эту норму Дума решила отменить. Теперь крайний срок предоставления документов по отказу от иногражданства сдвинут на 1 января 2023 года.

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