Новогодний марафон 22 декабря - 7 часов нон-стоп!

Александр Краснов приглашает к Новогоднему стриму всех желающих что-либо знать или понять в текущей политике.
|
|
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
Всего комментариев к статье: 1Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Длтлдттлдтлд написал 23.12.2021 12:31
таки явилось нам, убогим, земное воплощение знания и понимания
теперича и помереть спокойно могем
("указанное число" кончалось на 282 - пейсец подкрался, да мотя?)