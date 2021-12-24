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Московский листок

Следственный комитет и детородный орган Зевса

Опубликовано 24.12.2021 автором в разделе комментариев 0

суд закон
Следственный комитет и детородный орган Зевса

Из новостей: Следственный комитет вызвал на допрос дизайнера Артемия Лебедева после его поста в соцсетях, в котором он назвал «обычными алкашами» святых, упомянув Сергия Радонежского, Ленина и Ким Ир Сена. Он выразил недоумение, «почему в мавзолеях лежат напоказ трупики», и столько людей желают посетить подобные места и приложиться к мощам.

«Кого должна е... [волновать] нога, рука, зуб, волос какого-то святого?» — написал он в посте.

В РПЦ призвали проверить слова Лебедева на предмет оскорбления чувств верующих. После начала проверки и вызова на допрос Лебедев написал в своём телеграм-канале, что предлагает «дорогому следственному комитету» засунуть «в ж...» все мощи всех святых на свете, включая священный детородный орган Зевса. «Кто их учил? Вот когда Святой Владимир скидывал в Днепр идолищ языческих — он совершал кощунство с твоей точки зрения? Или твой руководитель — он разве не сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы стать членом КПСС?».

Что тут сказать... Вот уже 17 лет, с 2004 года, власть имущие упорно, несмотря на протесты и петиции, драпируют Мавзолей, причём по праздникам, которые с этим Мавзолеем напрямую связаны (в День Победы). Раз за разом, дважды в год, обычно около 21 января и 22 апреля, власть имущие из партий ЕР и ЛДПР говорят немыслимые гадости про В.И. Ленина, призывая закопать, а то и уничтожить его тело, похороненное в Мавзолее. И почему-то они свято уверены, что ни чувства ветеранов, ни других людей красных и советских убеждений их слова и действия никак не задевают и не оскорбляют. А теперь они, кажется, решили разыграть из себя защитников не только «чувств верующих», но и чувств коммунистов, которые задели слова их единомышленника (по отношению к Ленину и Мавзолею) г-на Лебедева.

Так вот, если хотите защищать Мавзолей и Ленина от оскорблений — то для начала защитите его от СВОИХ СОБСТВЕННЫХ оскорблений. Например, не драпируйте его в те дни, когда в 1945 году к его подножию бросали знамёна побеждённого фашистского врага. Что же касается ваших богословских дискуссий с г-ном Лебедевым о детородном органе бога Зевса — кто из вас кого на нём вертел — то решайте этот вопрос между собой, келейно, а не публично, и при чём тут государственная юстиция, которая работает на деньги налогоплательщика? Лучше разделите его между собой щедро, по-братски, не скупясь. Заодно будет, возможно, завершена старинная полемика о том, сколько чертей помещается на данном органе... то есть, виноват, сколько ангелов способно разместить острие иглы. :)



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