Почти половина россиян ждет ускорения роста цен #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1. Жириновский подарил Рашкину книгу о животных: "Рука больше к ружью не потянется" 2 Мэр Собянин выступил перед Мосгордумой и рассказал, насколько похорошела Москва по сравнению с Россией https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Кемеровские сборщики «Яндекс.Еды» готовы объявить забастовку с 25 декабря https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Мэр Краснодара Алексеенко задержан за взятку в виде ружья 5 ГосДума разрешила чиновникам, в том числе военным, не отказываться от иностранного гражданства https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Почти половина россиян ждет ускорения роста цен 7 В России вводят внесудебную блокировку материалов экстремистских организаций https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, предусматривающий новые премии для госслужащих за "добросовестное выполнение своих обязанностей" 9 20 стран отказались подписать резолюцию о перемирии на время Олимпиады https://forum-msk.org/material/news/1...



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