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Московский листок

Почти половина россиян ждет ускорения роста цен

Опубликовано 23.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин
Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1. Жириновский подарил Рашкину книгу о животных: "Рука больше к ружью не потянется"
2 Мэр Собянин выступил перед Мосгордумой и рассказал, насколько похорошела Москва по сравнению с Россией https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Кемеровские сборщики «Яндекс.Еды» готовы объявить забастовку с 25 декабря https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Мэр Краснодара Алексеенко задержан за взятку в виде ружья
5 ГосДума разрешила чиновникам, в том числе военным, не отказываться от иностранного гражданства https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Почти половина россиян ждет ускорения роста цен
7 В России вводят внесудебную блокировку материалов экстремистских организаций https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, предусматривающий новые премии для госслужащих за "добросовестное выполнение своих обязанностей"
9 20 стран отказались подписать резолюцию о перемирии на время Олимпиады https://forum-msk.org/material/news/1...
 
 
 
 


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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
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