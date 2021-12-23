Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1. Жириновский подарил Рашкину книгу о животных: "Рука больше к ружью не потянется"
2 Мэр Собянин выступил перед Мосгордумой и рассказал, насколько похорошела Москва по сравнению с Россией https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Кемеровские сборщики «Яндекс.Еды» готовы объявить забастовку с 25 декабря https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Мэр Краснодара Алексеенко задержан за взятку в виде ружья
5 ГосДума разрешила чиновникам, в том числе военным, не отказываться от иностранного гражданства https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Почти половина россиян ждет ускорения роста цен
7 В России вводят внесудебную блокировку материалов экстремистских организаций https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, предусматривающий новые премии для госслужащих за "добросовестное выполнение своих обязанностей"
9 20 стран отказались подписать резолюцию о перемирии на время Олимпиады https://forum-msk.org/material/news/1...
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