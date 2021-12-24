Благодушные речи президента на жутком новостном фоне

Потерял счёт знакомым, которые признаются в разговорах, что перестали смотреть и читать новости. "Тошнит", "жить не хочется" - самые распространённые мотивы такого отказа. А я изредка листаю ленты новостей. Например, в дни, когда звучат ответы президента на вопросы журналистов: сбережение народа; всё развивается; иногда трудно, но быстрее, чем у других. И тут же мелькают новости иного рода.

В больнице Ижевска отец, оставшийся недовольным процедурой сдачи анализов, предложил своему больному 12-летнему сыну напасть на врача. Подросток нанес медику три ножевых ранения в спину и живот. В результате папашу поместили в СИЗО, а его температурящему ребёнку назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Были ли взяты у героев этой истории мазки на ковид-19, не сообщается.

Пациент туберкулезного диспансера в пермских Березниках опубликовал видеоролик о своём завтраке, который состоял из свежего творога и вчерашних объедков. Из новости не совсем ясно, что больше удивило человека - огрызки ли яблок или всё же приправленная ими свежая творожная масса. Это своего рода диалектика, внутренние противоречия в сложном явлении вроде осетрины не первой свежести.

90-летняя пенсионерка из Ленобласти, которая, не дождавшись ни от кого помощи, сама себе сделала операцию из-за онкологии кухонным ножом, всё-таки умерла. Родственники рассказали, что в заключении о смерти бабушке добавили ещё одну причину ухода из жизни, указав, что она болела коронавирусной инфекцией. Ну хоть тут позаботились.

В Новосибирской области умерла 13-летняя девочка, которую госпитализировали дважды с болями в животе. В первый раз ребенку поставили диагноз "от пирожков и пельмешек", сделали обезболивающий укол и укол от рвоты, после чего отправили домой, но ей нисколько не полегчало. Ночью школьницу доставили в больницу уже на скорой. Её положили в обычную палату, где она всю ночь мучилась от жуткой боли на глазах у других пациенток. А потом девочка затихла и умерла. Звали её Алина, и с её именем, именами других жертв современной медицины будут всегда ассоциироваться так называемые "реформы", "оптимизация", "национальные проекты".

В России, не покладая рук, продолжают бороться с коррупцией. Много воды утекло с той поры, как был приняты законы о госзакупках, в соответствии с которыми, прогнозировали депутаты и прокуроры, легче будет верблюду пролезть в игольное ушко, нежели злодею оттяпать кусок бюджетного пирога. И вот эксперты ВШЭ опросили 1,2 тыс. представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, установив, что с коррупцией при их прохождении сталкивались всего лишь чуть более двух третей (71%) поставщиков. Авторы исследования оценили общий объём взяток в сфере госзакупок в 6,6 трлн руб., что лишь немногим выше, чем расходы нашего безусловно социального бюджета на образование или здравоохранение.

Так что полная и окончательная победа над коррупцией неотвратимо надвигается. Тут свой вклад спешит внести как хрупкая пропагандистка Маргарита Симоньян, предложившая в эфире вечернего мудозвона считать изменниками родины журналистов, раскрывающих информацию о дворцах и прочей роскоши отечественных чиновников, так и слуги народа, засекретившие закупки силовых ведомств.

В Краснодаре спустя месяц после назначения задержан мэр-единоросс (потом его отпустили). Партия власти настолько крепка, что чем больше в ней обнаруживается мздоимцев, тем плотнее смыкаются ряды её членов. Ректору казанского университета, который был доверенным лицом Путина, предъявили обвинение в убийстве. Был ли он членом "ЕР", не сообщается, но мы можем быть уверены, так как убеждались в этом сотни раз, что любой убийца и вор после ареста сразу исключается из рядов этой партии.

При обыске в загородном доме подозреваемого в крупной растрате ректора Смоленского государственного университета спорта найдены биде и унитазы «под золото». Просто загадка: почему в духоскрепной стране успешные по её понятиям люди так любят золотые унитазы? Чуть ли не символ эпохи.

Чиновники, кстати, продолжают приносить пользу родине. В РФ с 2022 года заработает национальный стандарт «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время».

Развивается экономика. В 2021 году страна установила исторический рекорд по экспорту леса. Президент Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. В якутском городе Покровск коммунальщики вышли косить траву в 50-градусный мороз (точнее, камыш, верхушки которого торчали над сугробами). Типичное теперь благоустройство: кругом мусор, обшарпанные постройки, вонь, но трава должна быть скошена.

Напоследок предновогодние картинки о радостно-безмятежной глубинной народной жизни в заголовках новостей. В саратовском селе мать придушила двоих детей за плохое поведение и выкинула в овраг. В Гольяново бомж облил кислотой продавца шаурмы. В Югре пьяный отец выстрелил из ружья в своего полуторагодовалого сына. Зарубивший жену и тёщу топором на Каширском шоссе мужчина был домашним тираном. Опубликован в сети новый видеоархив с пытками заключённых, на этот раз из Красноярска... И нет этому ни конца и ни края.