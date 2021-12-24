Путин провел пресс-конференцию. И все на этом...

23 декабря президент России Владимир Путин стал героем очередной своей ежегодной пресс-конференции, которая, как считает спецQR “Ъ” Андрей Колесников, не стала событием ни в жизни страны, ни в жизни Владимира Путина, ни даже в жизни участвовавших в ней журналистов.

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Это не я написал, это Колесников, так сказать, наиболее близко подпущенный к телу и, видимо, пользующийся доверием. Явно не "враг народа".

Ну а раз даже надежнейший и приближеннейший так - нам-то куда отставать?

Иссяк...

Но скажу, никогда не испытывал даже малейшего позыва посетить пресс-конференцию первого лица.

Сам столько организовывал и проводил пресс-конференций разных лиц, пусть и помельче, но тоже весьма увесистых, что нажил стойкий иммунитет от этого странного желания.

Вы и правда хотите что-то узнать на пресс-конференции?

Смените профессию, вам совет...

А.Б.