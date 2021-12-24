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Московский листок

Программа экономического преображения России

Опубликовано 24.12.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин #правительство

Михаил Делягин, разбирая действия правительства, предлагает четкие и исполнимые шаги, которые могут действительно преобразить страну.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин, #правительство



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