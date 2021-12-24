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Московский листок

Путин превзошел весь мир

Опубликовано 24.12.2021 в разделе комментариев 0

путин цензура кремль
Путин превзошел весь мир

Путин заявил, что Россия справилась с инфляцией лучше, чем ряд ведущих держав

По его словам, инфляция в стране составила всего какие-то 8% при целевом показателе в 4%. "То есть увеличение в два раза. А в США - в три. Это серьезное дело, я думаю, что ФРС придется что-то делать", - отметил президент.

Однако несколькими часами ранее Росстат опубликовал данные по инфляции за год. По статистике службы подорожали такие продукты как белая капуста — на 131,6%, картофель — на 55.5%, морковь — на 30.8%, куры охлажденные — на 26.9% и свинина — на 15.3% и прочее, — в общем все то, что составляет потребительскую корзину. На десятки процентов подорожали стройматериалы. Так, цена на доски выросла на 67%, на ДСП — на 51%, на металлочерепицу — на 41%. Отдых в Турции в среднем подорожал за год на 28%. Из лекарств сильнее всего выросли цены на корвалол, стоимость которого увеличилась на 18%. Помимо этого, подорожал бензин, автомобили, жилье и много чего еще, что никак не укладывается в путинские 8%.

 

Грузоперевозки могут подорожать на 15–25%

Грузоперевозчики уведомили клиентов, что повысят цены на транспортные услуги на 15–25% в зависимости от направления, сообщили «Известиям» в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». Среди причин подорожания услуг они назвали рост цен на топливо, комплектующие и обслуживание машин.

По словам президента «Грузавтотранса» Владимира Матягина, о планах поднять цены заявило свыше 80% компаний—членов организации, а также не входящих в нее фирм. Вырастет стоимость услуги и большегрузных, и малотоннажных автомобилей перевозчиков.

По данным ассоциации, за год дизтопливо на АЗС во всех регионах подорожало в среднем на 9 руб. за литр, то есть на 16–19%. Источник «Известий» в отрасли грузоперевозок утверждает, что переработчики топлива завышают цену, так как значительная часть продукции идет на экспорт по более высокой стоимости. «Грузавтотранс» также пожаловался, что цены на запчасти и технические жидкости для автомобилей выросли на 40–70%.

Ассоциация попросила Федеральную антимонопольную службу, Минэнерго и администрацию президента повлиять на ценообразование на топливо. В «Грузавтотрансе» предложили, в частности, временно запретить экспорт нефтепродуктов за рубеж, разработать программу поддержки автоперевозчиков, выделить им субсидии и дотации, а также отменить акциз на топливо.

Думаю, что правительство найдет другое решение – и мы вскоре увидим, как просто подорожает все-все-все, в чем есть доля грузоперевозок…

А.Б.



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