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Московский листок

Продажа российских истребителей за пальмовое масло окончательно сорвалась

Опубликовано 24.12.2021 в разделе комментариев 0

истребитель самолет пятое поколение су
Продажа российских истребителей за пальмовое масло окончательно сорвалась

Длившиеся 9 лет переговоры о продаже российских истребителей Су-35 в Индонезию закончились провалом. Как сообщает AviationWeek, министерство обороны страны окончательно отказалось от сделки по приобретению новейших самолетов, наиболее близких к пятому поколению среди российских машин. Вместо 11 Су-35 Индонезия будет выбирать между американскими F-15EX Eagle II и французскими Rafale, сообщил командующий ВВС Фаджар Прасетье, добавив, что обсуждается покупка двух или трех эксадрилий с поставкой в 2027 году.

Россия пыталась добиться продажи в Индонезию самолетов с 2012 года, продолжая попытки даже после того, как в 2017 году США ввели санкции против Рособоронэкспорта. Они распространялись не только на саму компанию, но и ее возможных клиентов («вторичные санкции»).

Чтобы обойти запрет, была достигнута договоренность о том, что оплата сделки - 1,1 млрд долларов - пройдет наполовину в бартерной форме. Истребители планировалось обменять на партии пальмового масла, каучуковой крошки и другие индонезийские товары.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), продажи российского оружия в мире снижаются три года подряд. По итогам 2020 года входящие в мировой топ-100 российские производители потеряли еще 6,5% выручки, заработав 26,4 млрд долларов (против 28,2 млрд годом ранее).

Доля 9 крупнейших поставщиков из РФ на мировом рынке сжалась до 5%. По сравнению с 2017 годом продажи российских вооружений упали на 17%.

 



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