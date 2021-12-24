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Московский листок

Таганский суд вышел на мировой уровень

Опубликовано 24.12.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Таганский суд вышел на мировой уровень

Таганский районный суд Москвы оштрафовал крупнейший в мире веб-сервис для хостинга ИТ-проектов и разработки GitHub на 1 млн руб. из-за публикации списков «Умного голосования». Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«ГитХаб Инк. (GitHub Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 руб.», — сказано в сообщении.

GitHub оштрафовали за неудаление запрещенного контента. Максимальная сумма штрафа для юридических лиц за это — 4 млн руб. В суд с иском против компании в начале декабря обратился Роскомнадзор.

Возникает, конечно, вопрос, как списки для голосования могут быть запрещенным контентом? Даже если источником является запрещенная организация – так можно и все буквы русского алфавита запретить… А что?

 



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