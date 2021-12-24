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Московский листок

Сумасшедший дом и международная политика

Опубликовано 24.12.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Сумасшедший дом и международная политика

Путин продолжает требовать от старика Байдена какой-то «окончательной бумажки», фактической и настоящей, чтобы никто даже к двери его подойти не смог.

Старик, видя это искреннее отчаяние российского президента, очевидно сочувствует, пытается его успокоить и какую-то бумажку обещает, понимая при этом, что едва ли может дать что-нибудь настоящее.

Конечно, Володю в обмен на бумажку попросят перестать хулиганить и вернуть чужое. Не исключено, что шутки ради США выкатят свой проект договора о «всеобщей безопасности», в котором примут на себя обязательство выполнить все пожелания Путина и даже распустить НАТО в обмен на отказ России от ядерного оружия. Все сразу же улыбнутся и напряжение как-то спадет. А может Володя даже и согласится и вместо гиперзвуковых ракет вступит в альянс с Гретой Тунберг, с которой они спасут планету от экологической катастрофы.

От редакции: Для ведомств и органов с ограниченной пропускной способностью ментальных процессов. Все, написанное выше, является гротеском и фельетоном, и не несет в себе никакой позитивной информации для следствия и разыскной деятельности.



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