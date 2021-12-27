Теория стоимости кратко и недостатки производства в России

Количество затраченного труда определяет стоимость товаров, по которым они продаются. В этом суть трудовой теории стоимости.

На практике трудовая теория стоимости выражается в том, что в себестоимости продукции учтены зарплаты от рабочего до наемного директора завода и уборщицы, которые обеспечивали производство продукции на предприятии.

Труд имеет две стороны: он является затратой человеческой энергии, это всеобщее содержание труда всякого, а потому она называется абстрактная сторона труда. Этот труд создает новую стоимость.

С другой стороны, труд производится в конкретной форме, например, программиста или оператора, а потому он переносит на продукт стоимость сырья и материалов, затраченных на их производство.

Новая стоимость распадается на две части, на необходимую и прибавочную стоимости. Необходимая стоимость распределяется в форме зарплаты и идет на воспроизводство рабочей силы участников производства, прибавочная стоимость идет на общественные нужды.

Прибавочной стоимостью распоряжаются капиталисты в форме прибыли, и государство в форме налогов.

Производство в государстве ведется совместными усилиями общества, а значит, должно совершаться в интересах всего общества. Поэтому необходимая стоимость должна обеспечивать не только расширенное воспроизводство граждан, но и повышать их качество: улучшать их здоровье, образование и уровень трудовой квалификации.

Это краткое изложение трудовой теории стоимости позволяет сделать выводы о несостоятельности общественного производства стоимости в России, поскольку уровень квалификации трудящихся снижается, так как пополнение трудовых ресурсов производится за счет низкоквалифицированной рабочей силы мигрантов, а также наблюдается убыль населения. Производство в России не отвечает интересам государства и его народа.

Причина несостоятельности общественного производства в России заключается в неравномерном распределения необходимой стоимости с помощью заработной платы, которая формируется по законам рынка стихийно и ведет к социальному неравенству и бедности населения.

Единственное средство исправить распределение – государство должно в интересах общества обеспечить равномерное распределение заработные платы для всех наемных работников, а не отдавать ее формирование стихии рынка рабочей силы.