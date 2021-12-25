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Московский листок

Пытки в России

Опубликовано 25.12.2021 автором Владимир Петлюк в разделе комментариев 0

власть тюрьма пытки
Пытки в России

Как показал вопрос Ксении Собчак к президенту, пытки в России вызваны экономической несостоятельностью страны, которая заставляет экономить даже на следственных органах.

По словам Ксении:

«Все правоохранители, с которыми мы общаемся, говорят о том, что эту проблему можно решать разными способами, один из которых, например, убрать функцию дознания у СИЗО, потому что там просто пресс-хаты так называемые, к которым приставлены разработчики – это люди, которые должны быть осуждены по серьёзным статьям, но они годами живут в этих СИЗО, пытают. И каждая эта пресс-хата закреплена за теми или иными ведомствами, чтобы получать лучшую статистику раскрываемости от СК и так далее» (см. источник).

Закрепление пресс-хат за ведомствами говорит о том, что то в результате недофинансирования пытки являются самым доступным способом ведения следствия, а потому они не результат жестокости тех или иных недочеловеков, с которыми можно справиться уголовным наказанием, а организационная система, которая постоянно воспроизводит палачей в силу единственной возможности проведения следственных действий.



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