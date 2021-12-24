Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1. Вампиров на пресс-конференцию президента не пустили https://forum-msk.org/material/news/1...

2. «Единая Россия» обещала снизить тарифы ЖКХ, одновременно правительство уже опубликовало законопроект об их поднятии https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Путин не стал давать гарантии, что Россия не будет воевать с Украиной

4. Путин рассказал, что на совещаниях от него отсаживают людей на 3 метра

5. Путин заявил, что Россия справилась с инфляцией лучше, чем ряд ведущих держав.

6. Грузоперевозки могут подорожать на 15–25%

7. Продажа российских истребителей за пальмовое масло окончательно сорвалась https://forum-msk.org/material/news/1...

8. Таганский районный суд Москвы оштрафовал на миллион рублей сервис для разработки IT-проектов GitHub за отказ удались списки "Умного голосования" https://forum-msk.org/material/news/1...

9. Зачем вкладывать деньги в здравоохранение, образование, науку?