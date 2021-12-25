Виктор Тюлькин: Президентские рассказки к Новому году

17-ю предновогоднюю пресс-конференцию Путина комментирует руководитель РОТ ФРОНТа Виктор Тюлькин.

Кор.: Виктор Аркадьевич, Вы один из немногих наших товарищей, которые смотрели практически все анонсированные выступления президента. Скажите, пожалуйста, это только по политической необходимости, или действительно интересно?

В.Т.: И то и другое. Конечно, надо быть в курсе кремлевской пропаганды, и одновременно, весьма любопытно наблюдать, как наш гарант выкручивается из создавшегося положения.

Кор.: Так ведь все журналисты подобраны из кремлевского пула. Смотреть нечего.

В.Т.: Как нечего? Вы как будто в театре смотрите новую постановку по знакомой пьесе. Оцениваете находки режиссера, мастерство актеров и статистов, и ведущих труппы. Весьма любопытно.

Кор.: И что же любопытного Вы услышали? Поделитесь с народом.

В.Т.: Не только я , но и все слушатели. Порой ахали от изумления.

Кор.: Ну-ка, н- ка. О чем это, чего мы не знаем?

В.Т.: Например, многие не знали, что реальная зарплата у нас растет! Об этом президент сообщил всем в ответе на первый же заговленный вопрос.

Кор.: Почему заготовленный?

В.Т.: Потому что обычно Путин начинал с краткого перечисления основных цифр и показателей года, а нынче заявил, что начнем без встуления, прямо с вопросов. Ну и первый вопрос от дуайена российского журналистского корпуса – одного из руководителей агентства «Интерфакс» Вячеслава Терехова – был такой: «Как Вы оцениваете работу Вашего главного штаба – Правительства и Центрального банка – в период этой «войны»?»

Тут-то мы и узнали, что «Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения: если в прошлом году был минус два процента, то в этом году мы ожидаем рост».

Кор.: Как так, ведь инфляция буквально бесчинствует?

В.Т.: Спокойно, все объяснили. Президент объяснил: «Инфляция восемь процентов ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали. Но всё равно рост реальных [доходов] за вычетом этих инфляционных расходов всё-таки 4,1 процента. По году будет – специалисты ожидают, эксперты наши, – 3,5 процента рост реальных доходов». Так что радуемся.

Кор.: Что-то не чувствуется и не верится.

В.Т.: Это только показывает, что Вы нормальный человек. Президент это тоже понимает, поэтому для неверующих разъяснил: «Конечно, далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средние показатели, я хочу ещё раз это подчеркнуть, когда граждане будут смотреть, слушать, скажут: ну вот, опять там средние. Но мы вынуждены средними цифрами оперировать, для того чтобы у нас были определённые ориентиры». Так что соображайте сами, если число миллиардеров и их совокуное богатство растет на миллиарды, то у Вас могут даже маленько уменьшиться доходы, а вот средний, тут верьте президенту, рустет! И пенсии тоже растут, верьте президенту!

А Вы говорите - не интересно.

Кор.: Здорово. Но как-то парадоксально.

В.Т.: Ничего парадоксального. Капитализм так и работает. «Заботятся» о бедных, а прибывает у богатых. Президент так и говорит: «Мы всё нацеливали на поддержку людей с низкими доходами, с небольшими доходами, особенно уязвимых в этой ситуации». А статистика говорит, что пандемия пандемией, а у банков рекордные прибыли, что число долларовых миллиардеров по итогам прошлого года выросло со 106 до 123, а суммарная оценка 200 предпринимателей поставила рекорд в истории рейтинга — $663 млрд, а совокупное состояние участников списка за год выросло на $207 млрд. Так что всё по науке: если где-то прибывает, то … не взыщите. Но этого президент не объясняет.

Кор.: Что он ещё нам объяснил? Вы как-то весело обсуждали итоги с кем-то из политологов.

В.Т.: Открою секрет. Я заключил пари с одним видным политологом, что Путин обязательно бросит упрек в адрес большевиков и Ленина персонально, скорее всего по вопросу «атомной бомбы под Союз», которая вот теперь рванула и привела к развалу Союза и бедствиям народа.

Кор.: На что спорили? Выиграли? Откуда такая уверенность?

В.Т.: Ну,особой оригинальностью политологи не отличаются, но коньяк к Новому году придется кстати. Увереность из анализа ситуации – 30-летие распада СССР и следующий год – 100 лет образования Союза. А главное, надо знать психологический портрет Путина.

Он несколько раз вспомнил Ленина. Когда отвечал корреспонденту НТВ Ираде Зейналовой, высказывался о ситуации на Донбассе, что «его туда (на Украину – ред.) Ленин с сотоварищами затолкнули силой. …. Засунули туда исторические территории с народом, у которого никто не спрашивал о том, как и где он хочет жить. Ладно, это произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать в 2014 году, и так возник кризис, который сегодня развивается.

Потом, в ответе Sky News: « Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто её создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз: Договор 1922 года, союзный, и 1924 год – Конституция. Правда, после его смерти, но по его принципам созданы.

Кор.: В чем же заключается психологический портрет Путина?

В.Т.: В том, что при плохой игре ему нужно держать хорошую мину на лице. Он инстинктивно выбирает себе противника посерьезнее, причём, того, который ему прямо не может ответить. А тут сам Ленин! Вспоминаются стихи одного белогвардейского офицера: «Постарели и вымрем В безлюдьи осеннем, нагом, Но всё же, конторская мымра, — Сам Ленин был нашим врагом».

Вот на этом фоне - сам Ленин - названный в честь Ленина Володя Путин надувает щеки. В стране бедность и расслоение растет, избыточная смертность к концу года ожидается девятьсот с лишним тысяч душ, почти миллион. Рожать люди не хотят. А у него во всем виноват Ленин, а он весь в белом с Европой по газу ох как красиво торгуется. Миллиарды на счетах перекидывет!

Кор.: Что тут скажешь?

В.Т.: Первое, что приходит на ум, это вопрос мальчика из повести Веры Пановой на нелепую выходку взрослого дядьки: «Дядя, ты дурак?»

А если серьезно, то Ленин и Сталин действительно строили государство, которого никогда не было, не только в России, а в истории человечества – первое в мире государство рабочих и крестьян, трудящегося народа. Строили на фундаменте советской власти, по сути являющейся организационной формой реализации диктатуры пролетариата. Это здание советского государства выдержало испытания не только временем, но и нашествием гитлеровского фашизма, которому советский народ сломал хребет. А вот когда разные переродившиеся номенклатурное деятели от партии и власти, офицеры КГБ и научная публика, в том числе Путин со своим наставником Собчаком, образно говоря, превратились в торгашей и взяли курс на рынок, т.е. капитализм, они по киричику растащили фундамент государственного Союзного здания, после чего оно рухнуло.

А Путин лицемерно вздыхает, в ответе корреспонденту ВВС: «Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по её результатам, и в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня».

Можно сказать, что очень самокритично! Ведь спроси любого нашего человека: кто это?

Ответят: Ельцин, Гайдар, Собчак, Чубайс и … все друзья Путина. Мы что, не помним «берите суверенитета, сколько проглотите»? Помним, но вранье рассчитано прежде всего на молодое поколение.

Именно Чубайс, Березовский подобрали Ельцину исполнительного тихого помошника Собчака - Путина. Кстати, заметим, что и Горбачев и Ельцин тоже пытались представить себя идейными противниками Ленина. И украинские бандеровцы начали с взрывов памятников Ильичу.

Так что очень самокритично.

Кор.: Да, так оно получается. А президент, как всегда, призвал сплотиться и выступить единым фронтом в борьбе с внутренней пятой колонной и внешним врагом?

В.Т.: Ну это, как водится. Вот только моральное состояние общества он или не улавливает, или решает, что всего можно достичь кнутом и пряником. Про торгашеские подходы в вопросах той же Украины я уже говорил. А вот в ответе на вопрос Шамиля Гулиева о защите детей от пагубного влияния интернета Путин, может быть, невольно дал характеристику всему общественному устройству: «Вопрос номер один для них – это извлечение прибыли. Отсюда и все негативные явления, с этим связанные: это призывы к суициду, это те же самые трагедии в школах.

У нас, представляете, 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время вот таких возможных серьёзных преступлений в учебных заведениях. К сожалению, появляются эти трагедии, с которыми мы сталкиваемся, это просто поток идёт. Но 100 с лишним предотвращено, 127, по-моему. Конечно, это огромная проблема для всего мира и для нас тоже. Отсюда, конечно, и требования о «приземлении», так называемом приземлении, этих платформ, с тем чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству».

Что даст это приземление плотформ? Что даст увеличение бюджетных ассигнований силовиков (больше, чем всей армии)? Ничего не даст. Правит дух наживы! Капитализм заказывали – получите.

Кор.: А на что президент надеется, на что делает ставку в работе по созданию здоровой моральной атмосферы в обществе?

В.Т.: Ну, здесь Пути не оригинален, он весь вопрос сводит к противостоянию разлагающему влиянию извне. Мол, всякие бородатые женщины и бесполые существа нам не подходят.

Будто у нас нет моральных уродов, которые строят миллиардные яхты и дворцы, когда народ бедствует. Он надеется, «что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации. Что у народов России хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого, как я сказал, мракобесия. А бороться с этим нужно не прямыми указаниями, окриками и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей, о чём я всегда говорю». Вот уровень его мышления. Это или недостаток интеллекта, или отсутствие совести. Дураком Путина вроде бы не назовешь, а совесть, как известно, понятие класовое.

Кор.: Что скажите в заключение нашим читателям? Что всёгрустно?

В.Т.: Наоборот. Всё только доказывает, что будущее за социализмом. Иного выхода не просматривается, ни для России, ни для всего мира.

Успехов в борьбе! С наступающим Новым годом!

Беседу вёл Дмитрий Волгин.