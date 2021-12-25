Путин удостоился похвалы талибов

Запрещенное ООН террористическое движение «Талибан» приветствовало слова президента России Владимира Путина о том, что карикатуры на пророка Мухаммеда не являются выражением свободы творчества. Об этом "министр иностранных дел" Афганистана Абдул Кахар Балхи написал на своей странице в Twitter.

Балхи добавил, что в Афганистане также приветствуют комментарии Путина о том, что его страна продвинется вперед в отношении признания нового афганского правительства.

Путин во время Большой ежегодной пресс-конференции назвал карикатуру на пророка Мухаммеда нарушением свободы вероисповедания и святых чувств людей, которые исповедуют ислам.

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Как всегда, Путин и его новые друзья талибы сравнили красное с соленым.

А что, свобода творчества не может нарушать чьих-то религиозных чувств? Да вот, к примеру, исламисты взорвали в провинции Бамиан в Афганистане древние статуи Будды - они как раз нарушали их религиозные чувства.

Напомню, что вообще любые изображения животных и людей нарушают религиозные чувства отдельных мусульман. Может, по дружбе, запустить их в Эрмитаж, пусть там всё приведут в соответствие?

Заодно надо бы спросить у новых друзей Владимира Владимировича, может, заодно и пляжи закроем? А то как-то...

А.Б.