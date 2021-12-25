Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин удостоился похвалы талибов

Опубликовано 25.12.2021 в разделе комментариев 0

ислам талибы мечеть
Путин удостоился похвалы талибов

Запрещенное ООН террористическое движение «Талибан» приветствовало слова президента России Владимира Путина о том, что карикатуры на пророка Мухаммеда не являются выражением свободы творчества. Об этом "министр иностранных дел" Афганистана Абдул Кахар Балхи написал на своей странице в Twitter.

Балхи добавил, что в Афганистане также приветствуют комментарии Путина о том, что его страна продвинется вперед в отношении признания нового афганского правительства. 

Путин во время Большой ежегодной пресс-конференции назвал карикатуру на пророка Мухаммеда нарушением свободы вероисповедания и святых чувств людей, которые исповедуют ислам. 

***

Как всегда, Путин и его новые друзья талибы сравнили красное с соленым.

А что, свобода творчества не может нарушать чьих-то религиозных чувств? Да вот, к примеру, исламисты взорвали в провинции Бамиан в Афганистане древние статуи Будды - они как раз нарушали их религиозные чувства.

Напомню, что вообще любые изображения животных и людей нарушают религиозные чувства отдельных мусульман. Может, по дружбе, запустить их в Эрмитаж, пусть там всё приведут в соответствие?

Заодно надо бы спросить у новых друзей Владимира Владимировича, может, заодно и пляжи закроем? А то как-то...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы думаете, за время после выборов какая партия увеличила свой рейтинг доверия?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин не стал давать гарантии, что Россия не будет воевать с Украиной
Путин не стал давать гарантии, что Россия не будет...
24.12.2021
Программа экономического преображения России
Программа экономического преображения России
24.12.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин удостоился похвалы талибов (0)
Виктор Тюлькин: Президентские рассказки к Новому году (0)
Пытки в России (0)
Путин не стал давать гарантии, что Россия не будет воевать с Украиной (3)
Сумасшедший дом и международная политика (7)
Таганский суд вышел на мировой уровень (3)
Продажа российских истребителей за пальмовое масло окончательно сорвалась (11)
Путин превзошел весь мир (13)
СССР как наша "новая античность" (0)
Программа экономического преображения России (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путин удостоился похвалы талибов
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Новогодние каникулы
Дарья Митина Дарья Митина: Пишет Дмитрий Родионов:
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Зангезурский коридор прорыв или ловушка для России?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Вампиров на пресс-конференцию президента не пустили
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss