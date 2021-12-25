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Московский листок

Рабочие сразу трех нефтесервисных компаний с участием китайского капитала объявили забастовку

Опубликовано 25.12.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм

23 декабря рабочие сразу трех нефтесервисных компаний с участием китайского капитала объявили забастовку в Кызылординской области. Помимо прочего часть протестующих начали еще и голодовку.

 

Сотрудники Восточной энергетической компании, Каспийской технико-энергетической компании и КуатМунай требуют увеличения заработной платы, которая составляет в среднем 80 – 90 тысяч тенге, а водители и того меньше – всего 60 тысяч, что не более 140 долларов.

 

Забастовка тем временем может перекинуться и на другие сервисные компании, где также низкие заработные платы, и ужасные условия труда. Сохраняются предзабастовочные настроения и в других нефтедобывающих регионах страны.

 

Напомним, что недавно на месторождении Тангиз было заявлено об увольнении 39 тысяч рабочих, что также может спровоцировать волну выступлений и акций протеста. Поэтому наверняка рабочее движение после нового года только усилится на фоне обесценивания тенге и роста цен на все виды продуктов и виды услуг.



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