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Московский листок

Из авторского кино мотивы неприязни к недавней общей Родине исчезли практически совсем

Опубликовано 25.12.2021 автором в разделе комментариев 2

кино москва митина
Из авторского кино мотивы неприязни к недавней общей Родине исчезли практически совсем

В Москве закончился уникальный кинофестиваль "Московская премьера"   -    фестиваль кино постсоветского пространства. Точнее, официально он называется фестивалем кино стран Содружества, но эти  рамки давно расширились, кино приезжает из всех бывших советских республик. Кто не ходит на "Московскую премьеру", тот сам себя обкрадывает: это крайне любопытное зрелище не только для синефилов, но прежде всего для тех, кто претендует на то, чтобы разбираться в современной ситуации на одной шестой части суши    -   аналитиков, международников, страноведов-регионоведов и вообще для всех, кому интересно, как будет восстанавливаться наше разрушенное в пьяном угаре государство;).

Постсоветское кино мы смотрим уже 30 лет, и наблюдаем очень интересную динамику.  Если раньше, ещё каких-нибудь десять лет назад, преобладали мотивы обиды на Россию, враждебности, выпячивание «исторической памяти»  (то есть слезодавильные истории о том, как проклятые русские мешали свободолюбивым  народам жить и развиваться, как всех живьём съел кровавый Сталин, как хорошо, что теперь каждый сам за себя), то теперь совершенно другие интонации и другие настроения. 

Практически каждый второй герой любого фильма либо уже на заработках в России, либо собирается, либо перезванивается со своими родными, которые уехали туда.  В России работают, создают параллельные семьи, собираются туда переезжать. 

Герои армянской картины встречают в Ереване Новый Год дважды    -   сначала смотрят новогоднее обращение президента Пашиняна, потом, через час   -   обращение Путина, а главный герой щёлкает языком:  «Вот это, я понимаю, президент, не  то что……!»  В азербайджанском фильме мальчик выпрашивает у отца любимый йогурт    -   выясняется, что это российский йогурт «Чудо» (продакт-плейсмент?...), а когда мальчика отправляют в магазин, то выясняется, что полки бакинского магазина уставлены российской сгущёнкой и российскими консервами.  Герой узбекистанского блокбастера, потеряв работу в Ташкенте, едет в Ярославль, и по ходу действия выясняется, что оставайся он там, был бы жив, здоров и благополучен (по сюжету его, правда, черти надрали завербоваться в ИГИЛ).   Отношение к России варьирует от «спокойное место, где всегда можно переждать беду и не умереть с голоду»  до  «остров надежды, Земля Обетованная».

Это не означает, что совсем пропали русофобские, антисоветские картины   -   они ещё снимаются, и периодически их берут на российские кинофорумы  (больше всего такого добра по-прежнему генерирует Прибалтика), но их реально стало кратно меньше.  В основном этим отличаются высокобюджетные псевдоисторические киноленты, снимаемые по госзаказу  (под них проще всего получить финансирование), но из авторского кино  мотивы неприязни к недавней общей Родине исчезли практически совсем.



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Всего комментариев к статье: 2
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Браво Дарья, президент становится врагом народа
Крокодил25.12.21 написал 25.12.2021 13:12
Но культура движется в верном направлении. А там глядишь доски Маннергейма перестанут вешать, и президент поумнеет, что правда сомнительно, или друг олигархов или враг народа, все по Марксу.
А почему враг народа, он наслушался толмачей которые проанализировали статистику и выяснили, средние доходы растут, правда у олигархов, а остальные нищают.
Он уже удивлял нас статистикой полтора МРОТ и уже средний класс, но это забыли, а тут снова опять.
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(без названия)
фсб+ написал 25.12.2021 13:06
тихая гавань расеяюшка
что еще подонки вам надо?
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