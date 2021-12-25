Что же происходит в России?..

И действительно когда же этот бардак прекратится? Что с "Курском"? "Она утонула". Что с "Хромой Лошадью"? Оно сгорело с людьми. Что с лесом? За 2021 год сгорело около 10 миллионов гектаров с животными и природе нанесён гигантский ущерб. Горим, Батенька, горим.

В Томске сгорел торговый центр. Говорят, что люди не пострадали. Обрушилась кровля площадью 3500 квадратных метров. А.Караулов спрашивает, из каких материалов построено здание торгового центра. И сам отвечает, что воровство перевалило все мыслимые пределы. Как могло случиться, что под Петербургом 8 лет строили военный корабль и шла окончательная доводка корабля и вдруг он загорел да так что тушили 30 часов. Горела палуба. Но ведь палубы кораблей сооружаются из металла, а он не горит. Может покрасили таким раствором, который горит да так что потушить нельзя, пока не выгорит полностью. Вот такое у нас руководство. А.Караулов замечает, что такого при Сталине не случалось. Его поддерживает радиоведущий "КП" С.Мардан. При Сталине после Отечественной построено более 150 тысяч крупных предприятий, школ, детских садов, спортивных комплексов и так далее. В Думе депутат Мархаев, выступая вспомнил о дне рождения Сталина и его действиях, которые привели Советский Союз на второе место в мире по развитию экономики. И задал вопрос в зал думы, а что построено в России за 30 лет? Тишина.

С.Мардан приводит высказывание губернатора Курганской области , который говорит, что правительство должно регулировать цены хотя бы на основные продукты питания и не только. Вступает в разговор всезнайка Н.Кричевский и опровергает губернатора. Нельзя регулировать цены. Возможно он прав, однако как быть с зарплатой? Цены растут а зарплата рабочего нищенская. Кричевский об этом не помнит. Мардан говорит, что цены должен контролировать министр промышленности и торговли. Кричевский перебивает его и кричит, что в России нет ни промышленности, ни торговли. Надо их разъединить сделать два министерства. При этом надо напомнить читателям, что министр Мантуров является самым богатым министром правительства России. Фигурирует на его счетах 740 миллионов рублей. Когда же ему заниматься государственными делами? Не на много отстают и другие министры.

На территории Казанского авиационного завода существовала фирма МВЕН, которая произвела 10 специальных малых летательных аппаратов, которые исчезли. Эта фирма является дочкой компании "Ростех", всем известно кто является её руководителем. Стоимость пропажи около 170 миллионов рублей. Для "Ростеха" это мелочь. Однако шуму не будет.

Если пристально следить за тем что происходит в стране ежедневно то можно сойти с ума. Почему же таких людей в стране почти нет. Да потому что никто пристально этим не занимается. Всё опостылело и народ закрылся в себе, не доверяя ни одному слову нашего руководства. С.Мардан озвучил на своей передаче данные ВШЭ о том, что откат при государственных закупках составляет почти 6,6 триллионов рублей. Н.Кричевсекий возможно взялся за голову и закричал, что этого не может быть. Пусть скажет этот исследователь сколько тонн весит эта сумма? Якобы её некуда девать и не возможно спрятать. А Захарченко держал миллиарды в специальной комнате. Даже в первые годы капитализма коллектив "Ласковый Май" тоже снимал квартиру, которая была забита деньгами и потом вывозили на КАМАЗах. Были бы деньги, а спрятать не проблема. Более того профессор забыл вспомнить, что закупки совершаются на нашей огромной территории и вместе эта сумма не может оказаться. Чиновников - то в России более миллиона и у каждого есть родственники с открытыми ртами. Они могут поглотить и не такой размер.

Э.Набиуллина делает доклад в думе и говорит, что рост зарплат привёл к разгону инфляции. И никто её не спросил, а где выросли зарплаты? Они выросли только у чиновников. Ей вторит кадровый депутат от "Единой России" Исаев: "Резкое увеличение пенсий приводит к инфляции и возвращению в 90 - е годы". А разве депутаты и чиновники ушли от девяностых годов? Возможно только поменяли оранжевые костюмы на тёмные. Других изменений не наблюдается. Убийства, передел собственности, закрытие тысяч заводов, разворовывание бюджета, перевод за пределы России миллиардов долларов и враньё чиновников - такова политика власти. Чиновники ратовали после победы Ельцина, что рыночная экономика решит проблемы страны и народа. Решили? Нищета народа и золотые унитазы в особняках чиновников и просто воров. Смотрите до чего довели страну. Прибыль олигархов превысила доходы бюджета на 29 %. Но и это ещё не всё. Правительство разрешило регионам устанавливать свои тарифы на электроэнергию. Ельцинское заявление на похмелье: "Берите столько суверенитета сколько унесёте". Сейчас власть вернулась к этому предложению. Начало окончательного развала России, чего и добивается США.

Экономист М.Делягин говорит, что яхты олигархов по водоизмещению превышают этот показатель военно - морского флота. А может Шойгу потребует установки пусковых ракет на некоторых яхтах, например, на яхте Абрамовича, Усманова? Восемь лет строили корабль, а он сгорел. Снова будем строить на налоги нищего населения. А кто нибудь из чиновников пострадал от этого пожара?

Возможно министерство обороны по согласованию с Верховным продаёт Турции современное оружие, а Эрдоган присягает Д.Дудаеву? Даже А.Кадыров удивился. При этом Россия продала США патронов разного калибра на 158 миллионов долларов, в прошлом году на120 миллионов. С начала девяностых продано на 1,7 миллиардов долларов. Почему так происходит? Да потому что патриотизм заменили деньгами. Врагам продаём вооружение, патроны, а на носу война, в которой продавцы не будут погибать, погибать будут нищие. Создаётся впечатление, что власть решила сократить количество ртов в стране, забыв что через эти рты чиновники и олигархи богатеют. Импорт пальмового масла в этом году бьёт рекорд. Закуплено миллион тонн. Сегодня оно везде - в сливочном масле, продуктах питания, хотя там откуда Россия закупает оно идёт на технические нужды а незначительная часть на продукты питания после переработки на специальных заводах.

На всех уровнях власть уничтожает народ. Оптимизация здравоохранения, системное нарушение охраны труда, низкая зарплата, что не позволяет восстанавливать трудовые затраты и так далее. Поэтому смертность в России выходит на первое место среди развитых стран, а власть талдычит о сохранении народа. Власть полностью потеряла управление страной. Всё пущено на самотёк. И чтобы хоть как - то оправдать себя за 22 - е декабря в России задержано и арестовано 5 чиновников. Что будет дальше посмотрим после пресс - конференции.