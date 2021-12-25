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Московский листок

Андрей Бунич: Чем обернулся проект Северный поток-2 для Кремля?

Опубликовано 25.12.2021 в разделе комментариев 1

#социалза #форуммск #путин #андрейиванов #бунич

Достигнутый в новом правительстве Германии компромисс о судьбе «Северного потока 2» фактически фиксирует подвешенное состояние проекта. Надежды Кремля на скорый запуск газопровода остаются призрачными.

#СоциалЗа, #ФОРУМмск, #Бунич, #АндрейИванов, #Путин

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что выработала общую позицию по «Северному потоку 2» с канцлером Олафом Шольцем. И вот это решение фактически ставит ситуацию в тупик.

Помимо Еврокомиссии вмешался будущий кандидат в президенты США от Республиканской партии, который близок к проталкиванию санкций против газопровода в Сенате.

Чем обернулся проект «Северный поток 2» для Кремля беседуют политолог Андрей Иванов и президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Канал политолога Андрея Иванова: https://www.youtube.com/channel/UC1Ng...



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Всего комментариев к статье: 1
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ну так
chvv написал 25.12.2021 21:54
А им деваться некуда. Они развалили и разграбили промышленность, вместе с "предпринимателями". Чтобы поддерживать как-то жизнь похожую на достойную, нужны средства на покупку изделий промышленности. Но поскольку собственная промышленность почти лежит, закупать недостающее (почти повсеместно) можно лишь за счет ресурсов. Вспоминайте как в Германии "ВВП"убеждали что не нужно возиться со своей промышленностью, раз не способны делать качественные товары, а пускай им продает нефть и газ и на эти сресдтва закупит товары. Мечта "ВВП" сделать из страны энергетическую "державу" (от чего замечу ЕБН отказался, как Хазин здесь рассказывал).
Им деваться некуда. Ни в чем не разбираются и ничего делать по существу не могут.
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Андрей Бунич: Чем обернулся проект Северный поток-2 для Кремля?
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