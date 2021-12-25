Андрей Бунич: Чем обернулся проект Северный поток-2 для Кремля?

Достигнутый в новом правительстве Германии компромисс о судьбе «Северного потока 2» фактически фиксирует подвешенное состояние проекта. Надежды Кремля на скорый запуск газопровода остаются призрачными.
#СоциалЗа, #ФОРУМмск, #Бунич, #АндрейИванов, #Путин
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что выработала общую позицию по «Северному потоку 2» с канцлером Олафом Шольцем. И вот это решение фактически ставит ситуацию в тупик.
Помимо Еврокомиссии вмешался будущий кандидат в президенты США от Республиканской партии, который близок к проталкиванию санкций против газопровода в Сенате.
Чем обернулся проект «Северный поток 2» для Кремля беседуют политолог Андрей Иванов и президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.
Канал политолога Андрея Иванова: https://www.youtube.com/channel/UC1Ng...
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chvv написал 25.12.2021 21:54
Им деваться некуда. Ни в чем не разбираются и ничего делать по существу не могут.