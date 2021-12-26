Уволен за поздравление с 9 мая. Восстановлен судом - и опять уволен

23 ноября 2021 года областной суд Ленинградской области оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении на работе Рауфа Вердиева, лидера первичной профсоюзной организации «ДИКСИ Юг» РЦ «Шушары».

24 января 2022 года суд первой инстанции (г. Кировск, Ленинградская область) рассмотрит иск Рауфа Вердиева о восстановлении на работе.

Нет, это не опечатка. Просто кировский городской суд восстановил Вердиева на работе (9 августа 2021), а работодатель снова выкинул его за порог (8 октября 2021 года). Естественно, в суд был снова подан иск о восстановлении на работе.

Тем временем работодатель попытался отменить решение о восстановлении на работе (не получилось).

Отметим, что поскольку Рауф Вердиев является председателем профсоюзной организации, работодатель обязан, несмотря на увольнение, пускать его на предприятие (ст. 11 п. 5 Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"), однако не пускает. Более того, даже профсоюзную почту господа из "Дикси" занесли в чёрный список. Как же сильно боится руководство «Дикси» Председателя первичной профсоюзной организации, Рауфа Вердиева, что готовы нарушать все буквы закона РФ.

Отметим, что первое столкновение Вердиева с руководством РЦ «Шушары» АО "Дикси Юг" произошло ещё 19-м году, после того, как Вердиев прикрепил на доску объявлений поздравление с 9 мая. Тут же выяснилось, что у господ Верхового Ю. И. (директор Распределительного Центра АО «Дикси Юг») и Зайончковского В.А. (зам. директора РЦ «Шушары») несколько другое отношение к этой дате. Как они пояснили: «Мы, в Дикси, этот праздник не отмечаем». За поздравление с неправильным праздником Вердиев был лишён премиальной части заработанной платы.

Несложно понять, что когда ребята, не любящие 9 мая, находятся на руководящих должностях – их фашистская теория подтверждается практикой. А именно - вполне фашистским отношением к работникам.

Люди, работающие на складе «Дикси Юг» (тот самый РЦ «Шушары)» должны трудиться по двенадцать часов два через два. Однако периодически они вынуждены выходить и в свои выходные дни. По закону переработка оплачивается в двойном размере, им оплачивают только в одинарном. Ещё они постоянно задерживаются больше, чем на 12 часов. Это время вообще не учитывается и не оплачивается.

Значительная часть работников «Дикси» – иностранцы, нанятые по аутсорсингу. Работают по 12 часов с одним-двумя выходными в месяц. Им так же нужно платить за переработку в двойном размере. Но «Дикси» про это не знает, и знать не хочет. Домой эти люди приезжают в 9-10 вечера, а если на дороге пробка то 11-12 ночи, а в 6 уже подъём.

Часть из них снимает жильё. Часть живёт в общежитии. Условия их жизни в общежитии особенно тяжелы - если в рабочее время они страдают от внимания менеджеров, то в нерабочее - от внимания других (блох, клопов и вшей). Это не метафора. "Дикси" держит работников, работающих с едой, именно в таких условиях.

Работники транспортного отдела РЦ «Шушары» (водители) и работники магазинов «Дикси» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работают примерно по 15 - 18 часов, из них оплачивается 10 часов.

Отметим, что все указанные здесь переработки носят строго обязательный характер. И ещё - на водителя ложатся обязанности грузчика и ремонтника. За совмещение, понятно, не платят. Ещё "Дикси" вынуждает работников ради более быстрой доставки нарушать правила. Работникам говорят, что с УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ есть договорённость. В итоге ГИБДД штрафует работников, уменьшая их и без того не особо высокую зарплату.

Напоминаем, в "Дикси" получают от 15-25 тысяч (работники, обслуживающие магазины) и от 25-45 тысяч (работники, обслуживающие склад и водители, если начальство рассердится, может стать и меньше).

Также уважение "Дикси" к работникам проявляется в постоянных обысках при выходе со склада, в отсутствии комнаты отдыха, в которой можно охладиться в жару и погреться в холод, в нехватке, простите, туалетов.

Особо отметим, что по приказу зам. директора РЦ «Шушары» Зайончковского В.А. на холодной зоне склада РЦ «Шушары» был закрыт женский туалет и открыт мужской. Зайончковский В.А. объяснил, что женщины могут терпеть, а мужчины - нет!

Естественно, писать и какать внутрь работники, как бы этого не хотелось менеджерам, не могут. В итоге делают себе импровизированные закрытые туалеты из термобоксов, которые закатывают для этого в мойку. Потом термобокс малость ополаскивается водой и можно грузить продукты, для магазинов «Дикси». Прямо поверх жёлтых и коричневых пятен. Приятного аппетита, граждане-покупатели магазинов «Дикси»!

Дополнительно отметим, что товары периодически доходят в несколько помятом и поврежденным виде. Если заставить людей работать без отдыха – качество работы неизбежно будет страдать.

А также продукты бывают и не очень свежими. По информации, имеющейся у работников, хороший товар периодически уходит со склада РЦ «Шушары» в неизвестном направлении, а его место занимает просрочка (уничтоженная, если верить документам, а не своим глазам).

Отметим, что в "Дикси" есть старое испытанное средство для придания просрочке свежести - просроченный сыр и колбаса режутся на ломтики, после чего на поддон с этими посвежевшими ломтиками вешается упаковка с новым сроком годности. Ещё раз приятного аппетита!

Отметим, что хотя руководство "Дикси" не уважает ни покупателей, ни работников, всё-таки, есть вещи, к которым оно относится с почтением. А именно - благотворительность.

Деньги на благотворительность "Дикси" собирает постоянно. Отметим, что на своих работников благие порывы "Дикси" не распространяются. Как мы уже писали, они не получают даже положенных им по закону денег. Может быть, «Дикси» любит только детей? Точно не в том случае, если это дети работников. "Мой несовершеннолетний сын - инвалид", - комментирует ситуацию Рауф Вердиев, - "В "Дикси" об этом знают. "Дикси" никогда не оказывало ему помощь!»

Впрочем, работники "Дикси" подозревают, что деньги, собранные на благотворительность, идут не на детей, а совсем куда-то ещё. Благо общественный контроль за подобными благотворительными действиями почти отсутствует.

Также руководство "Дикси" трепетно относится к семейным ценностям. Насколько известно работникам - руководителями, менеджерами и специалистами становятся только лица, имеющие родственные или дружеские связи с руководством. В общем, не даром говорят, что люди при капитализме достигают высокого положения и дохода своим трудом - попробуй подружиться вовремя с нужным человеком, а ещё лучше вовремя родиться в нужной семье. Всяким халявщикам такое не под силу. Тут по настоящему работать надо.

В итоге терпение у работников начало подходить к концу. Была создана первичная организация профсоюза АО «Дикси Юг» РЦ «Шушары». В 2021 году руководство было официально уведомлено, написаны жалобы на происходящее в головную организацию «Дикси». Руководство ответило угрозами, запугиванием, увольнением лидера первичной профсоюза Рауфа Вердиева. Команда профсоюзных юристов - Сергей Владимирович Храмов (генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России) и Маленцов Степан Сергеевич (Председатель Профкома Территориальной Организации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области МОРП "Защита"), Виталий Михайлович Желтяков (инспектор СПР по СПб и Ленобласти) добилась восстановления Вердиева. Но недобросовестный работодатель уволил его снова. Теперь снова намечается суд. Борьба продолжается.

А вам, товарищи-покупатели, работники "Дикси" желают нового года, приятного аппетита и не пользоваться услугами "Дикси", пока профсоюз не станет достаточно сильным, чтобы навести в магазине «Дикси» порядок.