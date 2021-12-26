Гугл оштрафовали на 7 (семь) миллиардов рублей

Наказание назначили по новой статье за неудаление контента – суд признал компанию виновной в повторном нарушении порядка ограничения доступа к информации и ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей. И это первое решение суда в России по делам об «оборотных» штрафах для IT-компаний.

Это также один из самых больших штрафов в истории российского правосудия. Столько за один день не зарабатывал даже полковник Захарченко.

К Гуглу присоединяется Мета (Фейсбук) – компанию оштрафовали почти на 2 миллиарда рублей.

РКН заблокировал сайт «ОВД-Инфо» по решению суда от 20 декабря, о котором не сообщили самому порталу. Перестал открываться сайт «ОВД-Инфо», специализирующийся на статистике по задержанным и протестной тематике. Сейчас он находится в реестре ресурсов, доступ к которым ограничен: попал он туда по решению Луховицского суда Московской области от 20 декабря.

При этом, как сообщили представители проекта в своём тг-канале, об этом решении суда они узнали буквально сегодня, после блокировки, их никто не уведомлял.

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С вызовом в суд отдельная история. Даже если вы случайно и узнаете, что ваше дело рассматривается, то в суд все равно не попадете. Такие дела судьи рассматривают в неприсутственные дни. Естественно, проштампопывают пачками. Никаких там "Встать, суд идет!" и прочего. Все в рабочем порядке.

В такой правовой среде существовать в принципе невозможно. Легко предположить, что Гугл и другие гиганты мирового IT-рынка будут просто уходить из России.

Что придет на их место? Может статься, что и ничего.

А.Б.