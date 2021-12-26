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Московский листок

Провал проекта "Новые амазонки"

Опубликовано 26.12.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Провал проекта "Новые амазонки"

Можно ли было представить более неподходящее времени новшество, как введение воинской обязанности для женщин на Украине?

Думаю, авторы этого проекта предполагали взрыв патриотического энтузиазма, среди девушек и их друзей, ведь это такая честь – оказаться в окопе под Волновахой.

Как образец приводился пример Израиля с его всеобщей воинской повинностью, рисовались картинки с мужественными девицами в сексуальной форме.

Военком успокаивал, что административные меры к нерадивым работодателям и девушкам, не вставшим на военный учет, будут применяться только через год.

Вопрос – зачем?

Понятно, что взяткоемкость такого нововведения очень велика. Количество отмазывающихся от чести надеть форму вырастет как минимум вдвое.

Но все же главная цель, полагаю, была не в купюрах, оседающих в карманах военкомов.

Наверно хотелось сплотить, мобилизовать, продемонстрировать единство всего украинского народа перед угрозой ужасной оккупации.

Но получилось как-то не очень. Я не встречала даже намека на одобрение этого прожекта. И дело здесь заключается не в женском неравноправии в украинском обществе.

Напротив, характерный типаж украинской женщины – этакая Одарка из оперы «Запорожец за Дунаем», которая колотит своего муженька-козака.

«Будеш тямить, небораче,

Як-то жінку шанувать!

Макогоном руки й ноги

Поламаю! — будеш знать..!»

Женщины на Украине – активные, равноправные, иногда даже с перехлестом.

Яркие красотки, острые на язык, и не дающие спуску своим друзьям-мужчинам – вот типичный образец современной женщины на Украине.

Но наверно поэтому все отлично понимают, что женщине – не место в грязной тяжелой военной жизни, которая совсем не похожа на рекламные картинки в израильских буклетах.

Армия на Украине многими воспринимается, как место для неудачливых бедолаг, которым не хватило денег откупиться.

В украинскую армию попадают также агрессивные маргиналы, реализующие на войне свои комплексы и радикальные убеждения.

А женщины здесь причем?



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Всего комментариев к статье: 1
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье-2 написал 26.12.2021 01:36
Баранов!!!!!!Объясни своим тупорылым соавторам,что со времен СССР все женщины окончившие мед.учебные заведения считались воннообязанными.Более того.В Израиле женщины служат срочную службу на равные с мужчинами,и это называется "гендерные равенство".А уж Украине,которая супер.успешно воюет с кацапопомойкой уничтожая кацапорылую мразоту уже 8 лет призвать женщин в случае необходимости в армию на должности всяких секретарей,и т.д.сам БОГ велел.
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