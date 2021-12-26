Провал проекта "Новые амазонки"

Можно ли было представить более неподходящее времени новшество, как введение воинской обязанности для женщин на Украине?
Думаю, авторы этого проекта предполагали взрыв патриотического энтузиазма, среди девушек и их друзей, ведь это такая честь – оказаться в окопе под Волновахой.
Как образец приводился пример Израиля с его всеобщей воинской повинностью, рисовались картинки с мужественными девицами в сексуальной форме.
Военком успокаивал, что административные меры к нерадивым работодателям и девушкам, не вставшим на военный учет, будут применяться только через год.
Вопрос – зачем?
Понятно, что взяткоемкость такого нововведения очень велика. Количество отмазывающихся от чести надеть форму вырастет как минимум вдвое.
Но все же главная цель, полагаю, была не в купюрах, оседающих в карманах военкомов.
Наверно хотелось сплотить, мобилизовать, продемонстрировать единство всего украинского народа перед угрозой ужасной оккупации.
Но получилось как-то не очень. Я не встречала даже намека на одобрение этого прожекта. И дело здесь заключается не в женском неравноправии в украинском обществе.
Напротив, характерный типаж украинской женщины – этакая Одарка из оперы «Запорожец за Дунаем», которая колотит своего муженька-козака.
«Будеш тямить, небораче,
Як-то жінку шанувать!
Макогоном руки й ноги
Поламаю! — будеш знать..!»
Женщины на Украине – активные, равноправные, иногда даже с перехлестом.
Яркие красотки, острые на язык, и не дающие спуску своим друзьям-мужчинам – вот типичный образец современной женщины на Украине.
Но наверно поэтому все отлично понимают, что женщине – не место в грязной тяжелой военной жизни, которая совсем не похожа на рекламные картинки в израильских буклетах.
Армия на Украине многими воспринимается, как место для неудачливых бедолаг, которым не хватило денег откупиться.
В украинскую армию попадают также агрессивные маргиналы, реализующие на войне свои комплексы и радикальные убеждения.
А женщины здесь причем?
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Дмитрий г.Запорожье-2 написал 26.12.2021 01:36