Провал проекта "Новые амазонки"

Можно ли было представить более неподходящее времени новшество, как введение воинской обязанности для женщин на Украине?

Думаю, авторы этого проекта предполагали взрыв патриотического энтузиазма, среди девушек и их друзей, ведь это такая честь – оказаться в окопе под Волновахой.

Как образец приводился пример Израиля с его всеобщей воинской повинностью, рисовались картинки с мужественными девицами в сексуальной форме.

Военком успокаивал, что административные меры к нерадивым работодателям и девушкам, не вставшим на военный учет, будут применяться только через год.

Вопрос – зачем?

Понятно, что взяткоемкость такого нововведения очень велика. Количество отмазывающихся от чести надеть форму вырастет как минимум вдвое.

Но все же главная цель, полагаю, была не в купюрах, оседающих в карманах военкомов.

Наверно хотелось сплотить, мобилизовать, продемонстрировать единство всего украинского народа перед угрозой ужасной оккупации.

Но получилось как-то не очень. Я не встречала даже намека на одобрение этого прожекта. И дело здесь заключается не в женском неравноправии в украинском обществе.

Напротив, характерный типаж украинской женщины – этакая Одарка из оперы «Запорожец за Дунаем», которая колотит своего муженька-козака.

«Будеш тямить, небораче,

Як-то жінку шанувать!

Макогоном руки й ноги

Поламаю! — будеш знать..!»

Женщины на Украине – активные, равноправные, иногда даже с перехлестом.

Яркие красотки, острые на язык, и не дающие спуску своим друзьям-мужчинам – вот типичный образец современной женщины на Украине.

Но наверно поэтому все отлично понимают, что женщине – не место в грязной тяжелой военной жизни, которая совсем не похожа на рекламные картинки в израильских буклетах.

Армия на Украине многими воспринимается, как место для неудачливых бедолаг, которым не хватило денег откупиться.

В украинскую армию попадают также агрессивные маргиналы, реализующие на войне свои комплексы и радикальные убеждения.

А женщины здесь причем?