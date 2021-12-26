Стратеги в Вашингтоне и Киеве не понимают экономической географии

Азовское море может стать местом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, пишет The Washington Post.

Газета считает, что «есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные пограничные районы Украины».

Американская газета подчеркивает, что международное внимание приковано к «концентрации российских войск на сухопутных границах Украины», но «если вторжение начнется с моря», украинская армия окажется практически бессильной.

The Washington Post также пишет, что это признал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, и в случае войны она будет активно использовать это для оказания давления на наши южные города на азовском побережье», — заявил он газете.

Министр добавил: «В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует его как театр военных действий».

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Видимо, география не самое сильное место американских диванных стратегов.

Азов - это не море, это город на его восточном побережье, по имени которого и получило название это море. Это как "горы Ростовской области" незабвенной Джен Псаки.

О каких "наших южных городах на азовском побережье" говорит украинский министр?

Большая часть побережья - российская. И в непосредственной близости от границы с Украиной находятся миллионный Ростов-на-Дону, 300-тысячный Таганрог, 100-тысячные Батайск, Азов, Аксай, Новочеркасск - вся Ростовская агломерация это почти 2,5 миллиона человек! Как можно заметить, именно на побережье Азовского моря.

Краснодарское побережье - это Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Тамань.

Ну и Крым - Керчь, Щелкино, Джанкой.

В общей сложности примерно 3,5 миллиона российского населения в зоне возможных боевых действий. Кто на это пойдет сегодня?

Тем более, что Приазовье с украинской стороны населено куда меньше - единственный крупный город Мариуполь с населением в 400 тымяч, да еще небольшие Новоазовск, Бердянск, Геническ, Мелитополь. За исключением Мариуполя - в высшей степени сомнительный бонус. И несомненный риск.

Но Мариуполь в ходе боевых действий 2014 года уже был взят донецким ополчением, но потом его почему-то вернули обратно. Взятие этого города при необходимости дело одного дня, просто сделать этого за 7 лет никто не собрался. И это понятно - без поставок руды из Кривого Рога это бессмысленное приобретение, даже обуза.

А перекрой для судов с металлом Керченский пролив, и Мариуполь вовсе начнет вымирать.

Может быть, это бы имело смысл для коридора в Крым, но уже мост построен и трасса "Таврида". Закончат дорогу к мосту по Кубани, и вообще смысл ездить в Крым по северному Приазовью потеряется: ни дорог, ни людей.

Еще немного, и эти края придется отдавать на прокорм кому-нибудь силком. Может, туркам. Киев не прокормит.

А.Б.