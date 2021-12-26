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Московский листок

Жить и умереть в Зырянке. Коммунальная история

Опубликовано 26.12.2021 автором в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Жить и умереть в Зырянке. Коммунальная история

К нам обратились жители якутского поселка Зырянка Верхнеколымского района, гражданки Слепцова и Бородулина. Замерзают они. На улице сейчас относительно тепло, до 40 градусов, но в январе обычно бывает куда холодней.

Живут они в халупе. На фото видно, можно понять. Но там и весь поселок такими застроен. И все мерзнут, просто не все жалуются – особо некому. Закон тайга, прокурор медведь…

Когда-то эти дома были очень ничего, но с середины прошлого века не ремонтировались и пришли в весьма гнилое состояние.

В общем, сейчас сказывают намерзший в квартирах лед и выносят ведрами.

Полы гнилые, влажные, вот и образуется наледь, прям в квартирах.

Опять же мешает смотреть пресс-конференцию президента, зябко. Долго у экрана не высидишь.

Но в принципе, если в пальто, то жить можно. Пока градусник не завалится за минус 50. Тогда жить трудно. Ну и возраст, болезни.

Повторяется эта история из года в год. Жаловались. Просили поселковую администрацию, лично господина главу Долгова, выпускника сельхозтехникума. Но ответа пока нет, и ремонта нет.

Хотя на фото г-н Долгов красивый мужчина, и явно ничего на нем не намерзает.

Прокуратура тоже не реагирует. Может, откочевывают куда на зиму? Не знаю.

И знаете, когда эти люди обратились к нам, как я понимаю, совсем от отчаяния, они еще очень волновались, как бы им за эту жалобу чего не сделали! Понимаете? Живут люди в ледяном доме при минус 50-ти, и даже пожаловаться лишний раз – боятся!

Вот Статья 33 Конституции РФ до Якутии, похоже, не дошла еще за 30 лет: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления».

Право имеют, но боязно. Президент он далеко, а свое местное начальство – близко. Даже приезжают время от времени: поохотиться, рыбки половить, водочки попить. А ремонт – это не по их части.

Думаю, что депутатский запрос будет. А уж там посмотрим. Может, и прокуратура отмерзнет понемногу, не местная, так генеральная… 



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