Песков заявил, что "Новую газету" не позвали на пресс-конференцию Путина, потому что "забыли позвонить"

Представителя «Новой газеты» забыли позвать на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1».

"Я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить", — сказал Песков.

Он добавил, что большинство СМИ из тех, которым представители Кремля не звонили до последней недели перед пресс-конференцией, сами выходили на пресс-службу президента и напоминали о себе.

"Вспомнили мы про „Новую газету“ за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать. Почему? Потому что надо было в течение трех дней сдавать ПЦР-тесты", — сказал Песков.

На вопрос, не высказал ли Путин недовольства из-за отсутствия «Новой газеты» на пресс-конференции, Песков ответил: «Нет, он не высказывал, он ответил на вопрос „Новой газеты“. Какое же недовольство-то?»

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Интересно, что это за особые ПЦР-тесты у Пескова, которые надо сдавать за 3 дня? Они всего 3 дня действительны, это верно. А сделать их можно экспресс-методом в тот же день, даже в аэропорту делают, если надо.

Что же помешало всесильной кремлевской администрации сделать ПЦР-тест по-срочному?

И что помешало придумать вранье поправдоподобней?

Допустим, корреспондент сдал ПЦР-тест, а он оказался положительным! Вот незадача!

Я давно говорил, что Песков вопиюще непрофессиолнален именно как пресс-секретарь. Возможно, он профессионален в чем-то другом, например, наверняка хорошо знает турецкий язык и понимает турецкую политику. Но это другая профессия.

Да, в обществе сложилось впечатление, что если человек хоть недолго, но подвизался в системе госбезопасности, то он уже может все - руководить нефтегазовой компанией или министерством обороны, городским хозяйством или телеканалом. Но есть профессии, которые требуют профессионализма.

Например, не стоит назначать главным хирургом или гроссмейстером выпускника Высшей школы КГБ, если он не умеет играть в шахматы или не заканчивал медицинский факультет. Ну или не следует назначать главным редактором человека, не умеющего писать и читать.

Но Путину, похоже, нравится этот занятный человек в роли его альтер-эго. Ну и ладно...

Да и в нынешнем состоянии российской прессы читать и писать президентскому секретарю, может, и необязательно.

А.Б.