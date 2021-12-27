Все звезды российской оппозиции

Новогодний стрим-марафон в Продюсерском центре Александра Краснова (KRASNOV-CENTER)
00:00 Начало Александр Краснов, Игорь Гончаров 4:10 Александр Краснов, Оксана Дмитриева 18:10 Борис Кагарлицкий, Игорь Гончаров 30:50 Дмитрий Дёмушкин, Аксинья Гурьянова 43:40 Юрий Болдырев, Игорь Гончаров 1:07:30 Николай Московченко, Василий Мельниченко, Аксинья Гурьянова 1:17:10 Александр Краснов, Геннадий Гудков, Дмитрий Дёмушкин 1:36:50 Анатолий Баранов, Аксинья Гурьянова 1:42:40 Дмитрий Потапенко, Дмитрий Дёмушкин 2:08:20 Олег Шереметьев, Валерий Смирнов, Аксинья Гурьянова 2:15:30 Василий Мельниченко, Игорь Гончаров 2:36:20 Олег Шереметьев, Эльмар Рустамов, Аксинья Гурьянова 2:41:50 Николай Ляскин, Дмитрий Дёмушкин 2:51:10 Дмитрий Потапенко, Аксинья Гурьянова 2:57:40 Владислав Жуковский, Елена Шувалова 3:18:20 Дмитрий Болдырев, Аксинья Гурьянова 3:22:20 Михаил Делягин, Александр Краснов 3:44:50 Елена Шувалова, Дмитрий Дёмушкин, Аксинья Гурьянова 3:58:40 Евгений Ступин, Владислав Жуковский 4:10:30 Сергей Левченко, Дмитрий Дёмушкин, Аксинья Гурьянова 4:16:00 Анатолий Баранов, Игорь Гончаров 4:32:50 Михаил Делягин, Аксинья Гурьянова 4:40:10 Дмитрий Дёмушкин, Евгений Ступин 4:44:00 Иван Миронов, Дмитрий Дёмушкин, Евгений Ступин 4:57:10 Игорь Глек, Аксинья Гурьянова 5:01:00 Сергей Левченко, Игорь Гончаров 5:24:00 Кирилл Мямлин, Дмитрий Болдырев 5:33:20 Игорь Глек, Александр Краснов 5:46:10 Андрей Нечаев, Игорь Глек, Александр Краснов 6:00:20 Олег Шереметьев, Дмитрий Болдырев 6:17:20 Эльмар Рустамов, Кирилл Мямлин 6:34:10 Заключительное слово #АлександрКраснов, #ИгорьГончаров, #СПЕЦ,
#АлександрКраснов, #БорисКагарлицкий, #ЮрийБолдырев, #ГеннадийГудков, #ВасилийМельниченко, #ДмитрийДёмушкин, #ДмитрийПотапенко, #НиколайЛяскин, #МихаилДелягин, #СергейЛевченко, #ЕленаШувалова, #ВладиславЖуковский, #ИванМиронов, #ИвановПавел, #ЕвгенийСтупин, #АндрейНечаев, #ИгорьГончаров, #АксиньяГурьянова, #ОксанаДмитриева, #АнатолийБаранов, #ОлегШереметьев, #ВалерийСмирнов, #ЭльмарРустамов, #ЕленаШувалова, #ИгорьГлек
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