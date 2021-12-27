Замерзнуть насмерть, слушая Путина

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Гугл оштрафовали на 7 (семь) миллиардов рублей в Луховицах https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Французский премьер-воришка войдет в совет директоров Сибура
3 В «Газпроме» рекордно вырастут зарплаты
4 Ностальгия россиян по СССР достигла максимума за 15 лет – на фоне снижения уровня доходов и «оптимизации» медицины
5 Путин рассказал о рекордных темпах строительства жилья, умолчав о его подорожании на треть
6 Кстати, о жилье https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Курить скоро будет уже не по карману
8 Евросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров
9 Прошел опрос насчет того, что больше раздражает в новогоднюю ночь
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