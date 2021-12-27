Со следующего года Центробанк начнет запрашивать у кредитных организаций сведения по всем денежным переводам физических лиц.

ЦБ разослал банкам новую форму отчетности, в которой нужно будет указывать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу). Также им потребуется предоставить персональные данные отправителей и получателей средств.

В отчет хотят включить входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, переводы физического лица между собственными счетами в рамках одного банка, трансграничные переводы, переводы через системы денежных переводов, в том числе Western Union и CONTACT.

Понятно, что банковская тайна – давно уже достояние истории. Нет никакой тайны.

Но зачем государству тратить огромные силы и средства на то, чтобы знать о моих деньгах все-все? Где я купил чашку кофе, где, извините, расплатился за туалет?

Денежное обращение потому и хорошо, что оно – анонимное! Кончится тем, что люди просто станут избегать банковских услуг как чумы…

А.Б.