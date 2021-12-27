Потому что будешь платить!

В Москве автомобилисты начали получать штрафы за нахождение в пробке, пишет портал Autonews.

Так, один из собеседников издания рассказал о получении штрафа с камер в размере трех тысяч рублей за то, что он якобы нарушил правила остановки, хотя в этот момент стоял в заторе на дороге.

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) провели проверку и отменили санкцию, тогда как в отношении сотрудника, допустившего ошибку, начали служебное расследование. Однако это не единственный случай.

У меня еще по прошлому году штраф в 5 тысяч висит за нарушение карантинного режима, хотя у меня есть и журналистское удостоверение, и куар-код был получен. Честно говоря, я думал, что с окончанием безумия все это амнистируют, но нет – еще 3 таких штрафа с меня уже списали приставы, прямо со счета. Этот тоже, думаю, спишут втихую.

Потому что это коммерческая контора, не государственная. У них прибыль важна, а не безопасность движения. Фактически государство продало часть своих функций частной конторе, а мы теперь расплачиваемся.

А.Б.