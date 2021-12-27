Кадыров предложил присоединить Чечню к Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.

Он также заявил, что сам давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение.

"Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там ", — уточнил Кадыров.

А ведь интересная мысль – присоединить Чеченскую республику к Украине, совсем не наоборот. Можно еще и Ростовскую область присоединить, вместе с Северо-Кавказским военным округом на правах автономии.

А там уже всё - внутреннее дело Украины…